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Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд створив штаб з підготовки до опалювального сезону
Денис Шмигаль повідомив, що уряд ведемо активну роботу з підготовки до опалювального сезону
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Штаб очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Сьогодні, 30 травня, Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениси Шмигаля.

Функції штабу:

  • Координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влад;
  • Сприятиме створенню обласних та міських штабів;
  • Буде оперативно розв’язувати проблемні питання;
  • Здійснюватиме моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

За словами Шмигаля, штаб очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Зараз ведемо активну роботу з підготовки до опалювального сезону. Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року. Введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що Україна має понад €1,1 млрд внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури.

Раніше Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року. Вартість газу в Україні під час війни регулюється Положенням про покладення спецобовʼязків на державні компанії.

До слова, механізм пільгового постачання природного газу потребує перегляду, щоб взимку було достатньо блакитного палива. Про це в інтервʼю заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко. 

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Теги: Денис Шмигаль опалювальний сезон Кабмін

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