Кабмін ухвалив ціни на газ до кінця опалювального сезону

Тарифи на тепло й воду для населення не будутьпідвищуватися

Шмигаль: «Ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною»

Уряд продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу 30 квітня 2023 року. «Нафтогаз» продаватиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення», – зазначив він.

За даними пресслужби Міненерго, документом передбачається продовження терміну реалізації природного газу ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» постачальникам природного газу для побутових споживачів у рамках виконання спеціального обов’язку до 30 квітня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з міністром фінансів США Джанет Єллен обговорив питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема сприяння американських партнерів у закупівлі газу.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.