Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Розблокування морських шляхів дасть Україні $20 млрд – ICC Ukraine

Христина Жиренко
glavcom.ua
Розблокування морських шляхів дасть Україні $20 млрд – ICC Ukraine
«У війні перемагають економіки. І російський агресор свідомо завдав удару по українській економіці»
фото з відкритих джерел

Розблокування морських шляхів допоможе у завоюванні світових ринків

Розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП. Крім того, це допоможе українським галузям відновити та наростити виробництво, а відповідно – завоювати ті ринки, з яких були змушені піти російські компанії через санкції. У цьому переконаний президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«У війні перемагають економіки. І російський агресор свідомо завдав удару по українській економіці. Це і руйнація промислових потужностей, енергетики, і блокування морських портів, через які йшла левова частка всього експорту. Ми бачимо, наскільки скоротилися надходження до державного бюджету. Завдяки міжнародній допомозі, Україні вдається забезпечити фінансування витратних статей. Але ми повинні розуміти: країна буде жити, відбудовуватися і розвиватися, лише тоді коли ми вирішимо питання забезпечення себе власними ресурсами», – зауважив Щелкунов.

Він акцентував: світова спільнота обмежила санкціями експорт російської продукції на свої ринки, і Україна може зайняти її місце. Але для цього вкрай необхідно відкрити морські порти, адже залізничні коридори не можуть забезпечити повноцінні потоки товарів. І разом з країнами-партнерами, ООН та бізнес організаціями, питання розблокування портів можна підняти на найвищий рівень обговорення.

«Важливість цієї проблеми розуміють і в Європі. Безперервне донорське фінансування не може бути вічним: слід запустити економіку саме України, а без відкритих торгівельних воріт це зробити важко. За оцінками експертів, надходження в Україну валюти як результат відкриття морської логістики перевищили би 20 мільярдів доларів на рік. Для порівняння – це більше, ніж європейські країни нам надали у вигляді допомоги», Розблокування морських шляхів дасть Україні $20 млрд та допоможе у завоюванні світових ринків - ICC Ukraine підкреслив Щелкунов.

Крім того, він нагадав, що торгівля не відбувається в один бік, і українські підприємства втратили можливість не лише експортувати продукцію, але й імпортувати сировину та обладнання, необхідне для роботи. Раніше перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити важливу міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до неї можливість відвантаження сталі. Це дасть змогу підтримати економіку країни, яка постраждала від російської війни, та збільшити зростання ВВП.

Теги: міністр санкції експорт торгівля бізнес фінансування Україна Юлія Свириденко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Прокуратура Києва передала ЗСУ мільйони заарештованих коштів російської компанії
Прокуратура Києва передала ЗСУ мільйони заарештованих коштів російської компанії
Фрідман и Авен продовжують контролювати український банк, – економіст Кушнірук
Фрідман и Авен продовжують контролювати український банк, – економіст Кушнірук
Розблокування морських шляхів дасть Україні $20 млрд – ICC Ukraine
Розблокування морських шляхів дасть Україні $20 млрд – ICC Ukraine
Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі «Роттердам+»
Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі «Роттердам+»
Підсумки приватизації-2022. П'ять підприємств, за які держава отримала найбільше грошей
Підсумки приватизації-2022. П'ять підприємств, за які держава отримала найбільше грошей
Скандал із закупівлями Міноборони. Постачальник продуктів заявляє про «навмисну маніпуляцію»
Скандал із закупівлями Міноборони. Постачальник продуктів заявляє про «навмисну маніпуляцію»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9193
У Сімферополі паніка через потужні вибухи
8629
Втрачене «обличчя року». Що означає відставка Кирила Тимошенка
8605
Мобілізація в Україні: ЗСУ пояснили, кому насамперед вручатимуть повістки
6221
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Сьогодні, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Сьогодні, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Сьогодні, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Вчора, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту