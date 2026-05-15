Румунія збудувала міст через Тису – Україна отримає новий КПП

Новий перехід розвантажить «Солотвино» і вперше пропускатиме вантажівки понад 3,5 тонни

На Закарпатті представили новий міжнародний пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» та 260-метровий міст через Тису, який вже фізично з'єднав Україну з Румунією. Запуск переходу планується найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну раду.

Що вже збудовано

Під час спільного огляду румунська делегація презентувала митну та прикордонну інфраструктуру, а також під'їзні шляхи зі свого боку кордону. З українського боку будівництво ще триває: зводиться дорога та готується сервісна зона.

Міст завдовжки 260 метрів уже фізично поєднав обидві країни – сторони провели технічну презентацію об'єкта на місці.

Фото: Закарпатська обласна рада

Що дасть новий КПП

Новий перехід стане одним із найсучасніших на західному кордоні України. У регіоні від нього очікують:

розвантаження КПП «Солотвино – Сігету-Мармацієй», який наразі працює в умовах постійних обмежень через реконструкцію старого мосту через Тису;

пропуск вантажного транспорту понад 3,5 тонни – чого наразі бракує на більшості переходів у цьому напрямку;

нові робочі місця та логістичні можливості для регіону

зміцнення культурних і родинних зв'язків між прикордонними громадами.

Нагадаємо, у квітні 2026 року голова Агентства відновлення розповів, що завершення будівництва КПП заплановане до кінця року, а вже у червні планувалося відкрити тимчасове автомобільне пасажирське сполучення. Угоду про будівництво мосту та відкриття нового пункту пропуску між Білою Церквою та Сігету-Мармацієй Кабінет міністрів затвердив у квітні 2024 року. Міст зводився коштом Румунії та Євросоюзу.