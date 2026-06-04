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Перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії можливий після визначення державної політики у сфері енергетики – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії можливий після визначення державної політики у сфері енергетики – експерт
фото: Міністерство енергетики

Зміна тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії має супроводжуватися зрозумілою державною політикою – Новак

Запропонований перегляд тарифів на передачу та диспетчерське управління електроенергією потребує додаткового обґрунтування та ширшого пояснення його впливу на економіку і споживачів, а також ухвалення державної програми у сфері енегетики. Таке переконання висловив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи ініціативу НКРЕКП щодо коригування тарифів з 1 липня 2026 року.

Зокрема, експерт зазначив, що запропоновані зміни суттєво перевищують поточний рівень інфляції, тому бізнес очікує більш детального пояснення причин такого рішення. «Якщо йдеться не про індексацію на рівень інфляції, а про більш суттєву зміну тарифів, то бізнес і суспільство мають розуміти економічну логіку такого кроку та його очікуваний результат», – наголосив Новак.

За його словами, державні компанії як один із аргументів на користь перегляду тарифів використовують необхідність забезпечення стабільності енергосистеми та стимулювання імпорту електроенергії у разі дефіциту. Водночас експерт звертає увагу, що наразі ситуація в енергосистемі є більш стабільною, ніж у попередні періоди, тому питання потребує додаткової фахової дискусії, адже для промислових підприємств будь-яке збільшення вартості електроенергії або пов'язаних із нею послуг безпосередньо впливає на собівартість продукції.

«Для багатьох виробничих підприємств електроенергія є однією з ключових складових витрат. Тому зміна тарифів неминуче позначається на собівартості товарів і послуг», – пояснив експерт.

Водночас Новак наголосив, що дискусія навколо тарифів виходить за межі виключно енергетичної сфери та стосується загальної державної політики. «Питання полягає у визначенні пріоритетів: чи головною метою є забезпечення фінансової стійкості енергетичних компаній, чи максимальна доступність електроенергії для бізнесу та споживачів. Саме держава має визначити цей баланс», – зазначив Новак.

За його словами, енергетика залишається стратегічною галуззю, тому ключова роль у формуванні правил роботи ринку належить державі. Експерт вважає важливим, щоб рішення щодо тарифної політики ухвалювалися в межах зрозумілої довгострокової стратегії розвитку енергетичного сектору.

Новак також підкреслив, що бізнес очікує від регулятора оцінки ефективності попередніх тарифних рішень та чіткого розуміння того, як нові зміни вплинуть на надійність енергопостачання, конкурентоспроможність підприємств та економіку загалом.

Раніше економічний експерт Андрій Забловський також заявив, що плани щодо перегляду тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії мають супроводжуватися чітким обґрунтуванням та аналізом результатів попередніх тарифних рішень.

Теги: енергетика НКРЕКП електроенергія Андрій Новак

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