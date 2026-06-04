Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Промисловці закликали уряд не списувати вантажні вагони через вік: є ризик дефіциту рухомого складу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Промисловці закликали уряд не списувати вантажні вагони через вік: є ризик дефіциту рухомого складу

Дефіцит 67 тисяч вантажних вагонів та загроза для відбудови: бізнес закликав уряд не списувати вагоні на основі віку

Українські промисловці, перевізники та галузеві асоціації звернулися до уряду із закликом переглянути чинну політику обмеження строків експлуатації вантажних вагонів. На їхню думку, реалізація нинішніх норм може призвести до суттєвого скорочення вагонного парку та дефіциту перевізних потужностей, і ускладнить післявоєнне відновлення країни.

Відповідний лист до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко підписали керівники ОП «Укрметалургпром», Федерації роботодавців транспорту України, асоціацій виробників феросплавів, цементу, будматеріалів, хімічної та видобувної галузей, а також представники вантажовідправників.

Автори звернення наголошують: наказ Міністерства інфраструктури №647, який передбачає списання вантажних вагонів за віковим принципом, ухвалювався ще до повномасштабної війни та не враховує нинішніх економічних реалій, втрати промислового потенціалу та майбутні потреби відбудови України.

За оцінками ринку та Укрзалізниці, у 2026–2031 роках з експлуатації може вибути 67,7 тис. вантажних вагонів. При цьому майже 28,7 тис. із них належать до робочого парку, який сьогодні забезпечує перевезення продукції промисловості, аграрного сектору, енергетики та експорту. Фактично йдеться про скорочення робочого парку майже на третину. І найбільше це вдарить по піввагонам і зерновозам, які є критично важливими для гірничо-металургійного комплексу, видобувної промисловості, виробників будматеріалів та аграрного сектору.

Швидко замістити такі обсяги рухомого складу неможливо: для оновлення лише тієї частини вагонів, яка може вибути у 2027–2031 роках, необхідно близько 1,8 млрд доларів інвестицій, наголошують промисловці. «Фактично держава пропонує економіці спрямувати мільярдні ресурси не на модернізацію виробництва, створення робочих місць чи відновлення промисловості, а на примусову заміну технічно справного рухомого складу виключно через його календарний вік», – йдеться у листі.

Додатковим викликом, зазначають автори звернення, є обмежений доступ бізнесу до довгострокового фінансування, значні воєнні витрати підприємств та необхідність інвестувати в енергетичну стійкість і відновлення виробничих потужностей.

Окремо представники галузей нагадують, що після втрати заводів «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча Україна суттєво скоротила власні можливості з виробництва металопродукції та комплектуючих для вагонобудування. Тому значну частину компонентів для нових вагонів доведеться імпортувати, що створить додатковий тиск на валютний баланс країни.

У бізнесі також звертають увагу, що скорочення вагонного парку може відбутися саме напередодні масштабної післявоєнної відбудови – коли Україні знадобляться десятки мільйонів тонн металу, цементу, щебеню, будівельних матеріалів та енергетичного обладнання, а залізниця залишатиметься основним видом транспорту для таких перевезень.

Проблема має не лише економічний, а й безпековий вимір: залізничний транспорт залишається критично важливим для перевезення матеріалів для фортифікацій, потреб оборонної промисловості, відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення роботи стратегічних підприємств.

Водночас бізнес звертає увагу, що у країнах ЄС та США рішення про подальшу експлуатацію вагонів ухвалюється на основі їхнього технічного стану, результатів оглядів і модернізації, а не за календарним віком. За даними дослідження TÜV Rheinland InterTraffic для Європейської комісії, понад половина вантажних вагонів у ЄС старші за 30 років, а середній вік вагонного парку в Німеччині та Франції перевищує 40 років. Частина вагонів експлуатується 60–70 років за умови відповідності технічним вимогам.

У зв’язку з цим представники промисловості та транспортного сектору закликали уряд внести зміни до наказу №647 та перейти до європейської моделі, за якої продовження експлуатації вантажних вагонів визначається їхнім технічним станом, а не віком.

Теги: наказ держава транспорт перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Галузеве об'єднання підрахувало: наслідком підвищення залізничних тарифів може стати втрата 76 тис. робочих місць та $2,4 млрд валютної виручки
«Укрметалургпром» закликав уряд не допустити підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
1 червня, 15:41
Рівень виплат у ДСНС залежить від звання, посади, вислуги років, а також від кількості днів, коли рятувальник залучався до ліквідації надзвичайних подій
Представник ДСНС розказав, скільки заробляє рятувальник, який гасить пожежі
30 травня, 20:15
За результатами перевірки з’ясувалося, що пілот та екіпаж не несуть відповідальності, тож літаку дозволили залишити Тринідад і Тобаго
Влада Тринідад і Тобаго затримала український літак разом із екіпажем
16 травня, 17:58
Наразі Асоціація прифронтових міст та громад обʼєднує понад 300 громад з 12 областей країни
Київщина та Житомирщина долучилися до Асоціації прифронтових міст та громад
15 травня, 18:21
Завдяки діяльності військових товариств, на думку Герсака, можна було б вирішити суспільно важливі питання
Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»
12 травня, 18:20
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
7 травня, 13:19
Вперше в історії тендерів «Укрпошти» ціна за кілометр пробігу не є статичною
«Укрпошта» змінила підхід: вартість перевезень тепер залежить від цін на дизель
6 травня, 10:30
Перевізникам дозволили перевести міжобласні маршрути в онлайн-формат
Паперові дозволи відійшли в минуле. Перевізники отримали цифрові документи
4 травня, 20:22
Без нормальної роботи Червоноградської ЦЗФ ризики для держшахт серйозно зростають, вважає Бондар
Міненерго має взяти під контроль ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська», інакше підготовка до зими опиниться під загрозою – нардеп
4 травня, 17:07

Бізнес

Перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії можливий після визначення державної політики у сфері енергетики – експерт
Перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії можливий після визначення державної політики у сфері енергетики – експерт
Промисловці закликали уряд не списувати вантажні вагони через вік: є ризик дефіциту рухомого складу
Промисловці закликали уряд не списувати вантажні вагони через вік: є ризик дефіциту рухомого складу
ДТЕК представив перший в Україні інструмент з підбору вакансій для ветеранів з інвалідністю
ДТЕК представив перший в Україні інструмент з підбору вакансій для ветеранів з інвалідністю
Перед переглядом тарифів «Укренерго» потрібно оцінити ефективність попередніх рішень – експерт
Перед переглядом тарифів «Укренерго» потрібно оцінити ефективність попередніх рішень – експерт
Дві компанії втратили ліцензії на проведення азартних ігор через зв’язки з РФ
Дві компанії втратили ліцензії на проведення азартних ігор через зв’язки з РФ
Кабмін змінює правила бронювання: критично важливі підприємства готуються до аудиту
Кабмін змінює правила бронювання: критично важливі підприємства готуються до аудиту

Новини

Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua