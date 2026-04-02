Голова Агентства відновлення розповів, коли на кордоні з Румунією з’явиться новий пункт пропуску

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Голова Агентства відновлення розповів, коли на кордоні з Румунією з’явиться новий пункт пропуску
Добова пропускна здатність обʼєкта становитиме 600 легкових авто, 30 автобусів і 350 вантажівок
фото: Агентство відновлення

У червні цього року заплановане відкриття автомобільного пасажирського сполучення

На Закарпатті триває будівництво стаціонарного пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на кордоні з Румунією. Завершення будівництво обʼєкта заплановано до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Агентства відновлення Сергія Сухомлина.

За словами Сухомлина, інфраструктура передбачає три смуги для легкового транспорту, три – для вантажного та одну – для автобусів. Добова пропускна здатність становитиме: 600 легкових авто, 30 автобусів і 350 вантажівок.

Голова Агентства відновлення розповів, коли на кордоні з Румунією з’явиться новий пункт пропуску фото 1
Ведеться будівництво підпірної стінки біля річки Тиса для укріплення берегової лінії та запобігання ерозійним процесам
Ведеться будівництво підпірної стінки біля річки Тиса для укріплення берегової лінії та запобігання ерозійним процесам
Очільник Агентства відновлення під час наради з начальником ОВА, представниками служби відновлення області, митниці, прикордонної служби та підрядника доручив максимально пришвидшити темпи будівництва.

«Завершення будівництва заплановане до кінця року. Водночас уже в червні плануємо відкрити автомобільне пасажирське сполучення на базі тимчасової інфраструктури», – каже він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у вівторок, 2 квітня 2024 року, затвердив угоду з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через кордон між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська область, Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія).

На кордоні з Румунією функціонують п'ять автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для поромного сполучення. З них лише два оформляють вантажні автомобілі: Порубне – Сірет та Дяково – Халмеу. За добу вони можуть пропускати не більше 400 вантажівок.

До слова, Україна та Молдова уклали протокол про внесення змін до угоди щодо пунктів пропуску, який забезпечує правові підстави для відкриття нового цілодобового переходу для пасажирського й вантажного сполучення.

Теги: Сергій Сухомлин пункт пропуску Закарпаття Румунія

