Україна створить новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

На кордоні з Румунією функціонують п'ять автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для поромного сполучення

Новий перехід буде розрахований насамперед на пропуск вантажівок

Кабінет міністрів у вівторок, 2 квітня, затвердив угоду з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через кордон між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська область, Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), вчинену 18 серпня 2023 року у Бухаресті. Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква – Сігету-Мармацієй», – повідомив він.

Як повідомляло Міністерство економіки, новий перехід буде розрахований насамперед на пропуск вантажівок.

На кордоні з Румунією функціонують п'ять автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для поромного сполучення. З них лише два оформляють вантажні автомобілі: Порубне – Сірет та Дяково – Халмеу. За добу вони можуть пропускати не більше 400 вантажівок.

Пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй зможе пропускати 500 вантажівок на добу.

Для відкриття нового пункту пропуску Румунія побудує новий міст через Тису за 147,9 млн леїв (понад $32 млн). Більшість грошей виділить Євросоюз.

Загалом на західному напрямку Україна збирається створити дев'ять нових пунктів пропуску та модернізувати ще 13 пунктів пропуску, сказав Шмигаль.

Раніше в Румунії пройшли протести. У них узяли участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Перевізники вони разом із фермерами ускладнили проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією та з Україною.

Як повідомлялося, на Львівщині завершується будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховичі». Він запрацює у найближчі пів року.

До слова, сьогодні зранку, 2 квітня, на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» протестувальники поновили блокування руху для вантажівок. Ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.