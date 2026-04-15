Обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У зв’язку з ремонтом мосту через Тису обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено ще на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Держприкордонслужбу.

«За інформацією румунської сторони, у звʼязку з продовженням робіт з реконструкції мосту через річку Тиса, з 15 квітня 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй». У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися», – йдеться у повідомленні.

Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень. Обмеження попередньо триватимуть до 15 травня включно.

«Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску», – наголошують прикордонники.

Зауважимо, що з 16 лютого запровадилося тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй». У будні дні (понеділок-п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

