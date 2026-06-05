За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими

Готуючи шахти до наступної зими ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин

У січні-травні 2026 року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для стабільного вуглевидобутку та підготовки до наступного опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У січні-травні 2026 року машинобудівні підприємства компанії виготовили та відремонтували 787 одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них – шість нових прохідницьких та очисних комбайнів, три електродвигуни українського виробництва. Також вони випустили понад 909 тисяч запчастин і комплектуючих», – йдеться в ньому.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко наголосив, що машинобудівники ДТЕК щодня працюють над тим, щоб українські шахти були забезпечені необхідним обладнанням, запчастинами та комплектуючими.

«Виготовлення нової техніки й ремонт наявної допомагають підтримувати надійніший видобуток вугілля, а отже – створюють основу для надійної роботи теплової генерації та енергосистеми країни загалом. Продовжуємо готуватися до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону», – зазначив він.

Нагадаємо, за перші 4 місяці цього року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку майже 3 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення – майже 28 млрд грн.