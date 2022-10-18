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Скільки коштуватиме долар у 2023 році: прогноз Нацбанку 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скільки коштуватиме долар у 2023 році: прогноз Нацбанку 
Гривні прогнозують знецінення 
фото: glavcom.ua

Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися 

У наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол. Такий прогноз зробили керівники українських підприємств за підсумками третього кварталу 2022 року. Відповідний звіт «Ділові очікування підприємств України» опублікував Національний банк.

У звіті наголошується, що 67,3% опитаних бізнесменів вважають, що курс долара в Україні за 12 місяців перевалить за 44 грн. Судячи зі звіту, девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися. У другому кварталі 2022 року бізнес очікував курс 36,06 грн/дол, а в першому – 29,35 грн/дол.

Скільки коштуватиме долар у 2023 році: прогноз Нацбанку  фото 1

Погіршення курсових очікувань в НБУ пов'язали липневим коригуванням офіційного курсу гривні і фіксацією його на новому рівні.

Нагадаємо, 18 жовтня в банківських обмінниках Києва курс гривні до долара ослаб на 3 копійки – до 40,93 грн/євро. Щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок і становить 39,70 грн/євро. 

До слова, уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар у 2023 році. На курс гривні буде впливати і ситуація на фронті. Кабмін робить ставку на іноземні запозичення.

Раніше прогнозувалося, що ближче до опалювального сезону попит на валюту буде зростати.

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Теги: курс валют бізнес гривня Нацбанк

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