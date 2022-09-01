Що буде з доларом восени: експерт дав невтішний прогноз

Ряд факторів посилюють девальваційні настрої щодо гривні

Поточний підхід до курсу в Україні збережеться. Ближче до опалювального сезону попит на валюту буде зростати. Про це розповів керівник служби продажів казначейських продуктів «Банку Авангард» Юрій Крохмаль у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, курс валют і далі буде фіксованим. Він зазначив, що угоди на міжбанку йдуть близько до верхньої межі коридору 36,85-36,93 гривень за долар. При цьому готівковий ринок стабілізувався в діапазоні 40,50-40,90 гривень за долар.

Крохмаль вказав, що бюджет все ще потребує емісійної підтримки з боку Нацбанку, а ставки за ОВДП не компенсують знецінення гривні через інфляцію.

Що стосується євро, то експерт вважає, що долар продовжить зміцнюватися щодо європейської валюти. Економіка Європи страждає через війну в Україні, зокрема через кризу на енергетичному ринку. Крім того, в США мають намір продовжувати боротьбу з інфляцією, що може призвести до підвищення ставок.

«Європейський центральний банк також підвищує ключову ставку, але «відстає», що буде робити долар більш привабливим», – підсумував Крохмаль.

Нагадаємо, днями долар США виріс до 20-річного максимуму по відношенню до кошика валют. Це сталося після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл дав зрозуміти, що процентні ставки будуть залишатися на більш високому рівні протягом більш тривалого часу, щоб приборкати стрімке зростання інфляції.