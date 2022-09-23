Суд навколо «Харківобленерго»: «Смарт-холдинг» продовжить відстоювати право на свою частку

Компанію здивувало рішення Касаційного суду

Компанія «Смарт-холдинг», бенефіціаром якої є бізнесмен Вадим Новинський, продовжить відстоювати право на частку у енергетичній компанії «Харківобленерго», передають Українськi Новини.

«Рішення Касаційного Господарського Суду, прийняте 21 вересня 2022 року щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій АТ «Харківобленерго» компанією SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, безумовно грає на користь корупціонерів, які, вочевидь, діють в цій енергетичній компанії. Нагадаємо, що з моменту консолідації корпоративних прав (29,7950%) АТ «Харківобленерго» Smart Holding неодноразово звертав увагу ФДМУ, Міністерства енергетики, РНБОУ, правоохоронних органів та громадськості на ознаки корупції в діяльності менеджменту товариства, яка призводить до розкрадання сотень мільйонів гривень щорічно і вже поставила компанію на межу банкрутства», – йдеться в повідомленні компанії.

В повідомленні зазначається, що менеджмент «Харківобленерго» активно намагається уникнути уваги акціонерів до своєї діяльності, яка має ознаки корупції, та звернувся до суду з вимогою визнання недійсним самого договору придбання акцій.

«Перші дві інстанції обґрунтовано відмовили в задоволенні зазначених вимог. Рішення ж Касаційного суду виглядає принаймні незрозумілим. Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером «Харківобленерго» та викорінювати корупційну складову у менеджменті товариства. Закликаємо Міністерство енергетики як орган, що уповноважений управляти корпоративними правами товариств, які належать державі Україна, – звернути увагу на ознаки корупції в діях менеджменту підприємства, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки країни», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, «Смарт-холдинг» контролює низку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК), суднобудування, машинобудування, аграрного сектору, добувної промисловості (виробництво нерудних матеріалів), нерухомості, фінансів і страхування.