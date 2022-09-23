Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Суд навколо «Харківобленерго»: «Смарт-холдинг» продовжить відстоювати право на свою частку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Суд навколо «Харківобленерго»: «Смарт-холдинг» продовжить відстоювати право на свою частку
«Харківобленерго» опинилось в центрі скандалу
фото з відкритих джерел

Компанію здивувало рішення Касаційного суду

Компанія «Смарт-холдинг», бенефіціаром якої є бізнесмен Вадим Новинський, продовжить відстоювати право на частку у енергетичній компанії «Харківобленерго», передають Українськi Новини.

«Рішення Касаційного Господарського Суду, прийняте 21 вересня 2022 року щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій АТ «Харківобленерго» компанією SMART HOLDING (CYPRUS) LTD, безумовно грає на користь корупціонерів, які, вочевидь, діють в цій енергетичній компанії. Нагадаємо, що з моменту консолідації корпоративних прав (29,7950%) АТ «Харківобленерго» Smart Holding неодноразово звертав увагу ФДМУ, Міністерства енергетики, РНБОУ, правоохоронних органів та громадськості на ознаки корупції в діяльності менеджменту товариства, яка призводить до розкрадання сотень мільйонів гривень щорічно і вже поставила компанію на межу банкрутства», – йдеться в повідомленні компанії.

В повідомленні зазначається, що менеджмент «Харківобленерго» активно намагається уникнути уваги акціонерів до своєї діяльності, яка має ознаки корупції, та звернувся до суду з вимогою визнання недійсним самого договору придбання акцій.

«Перші дві інстанції обґрунтовано відмовили в задоволенні зазначених вимог. Рішення ж Касаційного суду виглядає принаймні незрозумілим. Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером «Харківобленерго» та викорінювати корупційну складову у менеджменті товариства. Закликаємо Міністерство енергетики як орган, що уповноважений управляти корпоративними правами товариств, які належать державі Україна, – звернути увагу на ознаки корупції в діях менеджменту підприємства, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки країни», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, «Смарт-холдинг» контролює низку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК), суднобудування, машинобудування, аграрного сектору, добувної промисловості (виробництво нерудних матеріалів), нерухомості, фінансів і страхування.

Теги: бізнесмен Україна Харків енергетика Вадим Новинський суд

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександру Лавриновичу та Костянтину Грищенко оголошено підозри у держзраді
«Харківські угоди». Суд дозволив арешт двох ексміністрів
Сьогодні, 10:02
Сьогоднішнє засідання стало останнім у судових слуханнях
Справа MH17: суд офіційно назвав дату оголошення вироку
Вчора, 14:17
Синєгубов розповів про відновлення влади на деокупованих територіях
Деокупована Харківщина: місце перебування багатьох очільників міст невідоме
Сьогодні, 06:59

Бізнес

Суд навколо «Харківобленерго»: «Смарт-холдинг» продовжить відстоювати право на свою частку
Суд навколо «Харківобленерго»: «Смарт-холдинг» продовжить відстоювати право на свою частку
Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)
Зеленський назвав сфери в Україні, в які бізнесменам вигідно вкладати гроші (перелік)
Великий турецький бізнес продовжує роботу в Росії – дослідження
Великий турецький бізнес продовжує роботу в Росії – дослідження
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
Перша приватизація за час війни: об’єкт продано за ціною, втричі вище стартової
Перша приватизація за час війни: об’єкт продано за ціною, втричі вище стартової
Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови
Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
112K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
103K
Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ
90K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
75K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
53K
Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту