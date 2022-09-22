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Справа MH17: суд офіційно назвав дату оголошення вироку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа MH17: суд офіційно назвав дату оголошення вироку
Сьогоднішнє засідання стало останнім у судових слуханнях
фото з відкритих джерел

Суддя оголосить вирок 17 листопада о 13:30

Окружний суд Гааги у справі про збитий у небі над українським Донбасом авіалайнер «Малазійських авіаліній», який виконував рейс МН17, офіційно оголосив день оголошення вироку – 17 листопада. Дату назвав головуючий суддя Гендрік Стейнгаус, уточнивши, що засідання розпочнеться о 13:30.

Сьогоднішнє засідання стало останнім у судових слуханнях, які розпочалися 9 березня 2020 року.

«Вбивство та створення умов для аварії літака, що призвело до смерті всіх, хто був на борту, – це серйозний злочин… Ми вимагаємо, щоб обвинувачені Гіркін, Пулатов, Дубінський та Харченко за те, що спільно стали причиною аварії літака, яка призвела до смерті, та за вбивство 298 осіб, котрі були на борту, – щоб усіх засудили до довічного ув’язнення», – зачитала прокурор Манон Ріддербекс.

Крім того, обвинувачення скерувало запит до суду віддати розпорядження про їхній арешт. Обвинувачені притягуються до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу Нідерландів – за те, що спричинили аварії рейсу МН17, внаслідок якого загинули 298 пасажирів (ст.168) та за вбивство 298 пасажирів рейсу МН17 (ст.289).

Обвинувачення вважає, що сума, яка має бути виплачена кожному, в кого в цій катастрофі загинула рідна та близька людина, має становити €40 тис., другій категорії, до якої належать діти та батьки, котрі не жили разом із загиблим, має бути виплачено по EUR35 тисяч, а третій категорії, до якої належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки та тітки, племінники та сім'ї чоловіка або дружини, котрі проживали з загиблим, – €30 тис.

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Також прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Теги: Нідерланди суд авіакатастрофа

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