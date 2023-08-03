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Україна хоче націоналізувати завод в Конотопі російського сенатора

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна хоче націоналізувати завод в Конотопі російського сенатора
Завод в Конотопі
фото з відкритих джерел

Міністерство юстиції вже подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення майна російського сенатора Калашника

Україна ініціює процес націоналізації заводу, який належить підсанкційному російському сенатору Сергію Калашнику і розташований у Конотопі Сумської області. Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції вже подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення майна російського сенатора Калашника. Предметом стягнення в дохід держави є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

За реєстровими даними, засновником цього підприємства є кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Грузії, на ім'я Авігдор Ярдені. Однак Міністерство юстиції має намір довести, що насправді завод перебуває у власності Сергія Калашника. 

Сергій Калашник - громадянин Російської Федерації, 31 березня 1978 року народження, російський політик, підприємець, діючий сенатор Ради федерації РФ. Згідно з відомим інформацією, Калашник брав активну участь у голосуванні за прийняття федеральних законів Російської Федерації, пов'язаних із незаконною анексією територій України, а також був причетний до сприяння в підготовці РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них – п'ять обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку.

Також Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех». 

Нагадаємо, що Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам.

 

Теги: Міністерство юстиції завод Антикорупційний суд Конотоп

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