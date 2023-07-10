В Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва Bayraktar

На заводі Bayraktar вироблятимуть й інші речі, про які поки не можна говорити

Завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні. Він буде доволі великим. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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«Якщо говорити про завод Bayraktar, про який уже кілька років йдуть розмови в Україні, то щодо цього заводу вже почалися будівельні роботи. Завод почав будуватися на ділі, а не тільки на меморандумах», – заявив він.

Камишин додав, що йдеться про виробництво на території України. Він уточнив, що вироблятимуть й інші речі, про які поки не можна говорити.

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«Щодо заводу були переговори, потім були зупинки, скандали. Цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків», — резюмував міністр.

«Байрактар ТБ2» – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат (БПЛА) з великою тривалістю польоту, здатний виконувати дистанційно керованіабо автономні польоти. Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній станції керування.

Раніше повідомлялося, що будівництво заводу і облаштування Центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці. Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу.

Також Міністерство енергетики спростувало корупцію в переговорах про підключення майбутнього заводу з виробництва безпілотників Bayraktar до енергосистеми.