ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде в ПАР на саміт БРІКС

Міністерство юстиції ПАР запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі. Про це повідомляє News24.

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Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде в ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

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Однак після того, як уряд заявив, що Путін не поїде в ПАР, Мін'юст попросила суд зобов'язати виконати ордер на арешт у будь-який момент, коли російський диктатор приїде в країну.

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив про труднощі, з якими стикається його країна щодо виконання рішення Міжнародного кримінального суду стосовно арешту президента РФ Володимира Путіна. Повідомляється, що глава ПАР бажав, щоб його заява залишалася конфіденційною. Однак, Вищий суд Гаутенга за позовом опозиційної партії «Демократичний альянс» постановив, що свідчення можуть бути оприлюднені до вівторка, а супутні документи – до середи.

Як повідомлялося, ПАР готується внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, щоб гарантувати імунітет президенту РФ. Зараз ПАР, згідно зі своїм законодавством, зобов'юзана арештувати Путіна у разі його приїзду, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.