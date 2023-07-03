Стало відомо, хто з поплічників Путіна міг дати гроші на виробництво іранських дронів

Покрити частину витрат на спорудження заводу з виробництва іранських дронів Shahed у Росії міг голова банку ВТБ

У створенні заводу з виробництва іранських дронів Shahed у Росії міг брати участь голова банку ВТБ Андрій Костін. Про це пишуть видання «Протокол» та YouTube-канал «РЗВРТ» із посиланням на джерела в особливій економічній зоні «Алабуга».

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Завод будується на території особливої економічної зони у Татарстані «Алабуга». Спочатку підприємства на цій території займалися мирними проектами. Керівництво вперше вирішило взяти держоборонзамовлення після оголошення в Росії мобілізації, щоб надати броню росіянам.

Проект з будівництва заводу зі збирання іранських дронів передбачав фінансування у розмірі 80 млрд рублів. З бюджету надали лише 30 млрд, а решту суми «Алабуга» шукала самостійно. Частину міг виплатити Андрій Костін, розповіли джерела. Про причетність до проекту глави другого за розміром активів банку Росії можуть свідчити запуск ВТБ сервісу грошових переказів в Іран у грудні 2022 року та відкриття в країні офісу банку, про що стало відомо в травні 2023 року.

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Співрозмовники «Протоколу» та РЗВРТ розповіли, що бачили контракт, укладений між Росією та Іраном, підписаний головою міноборони Сергієм Шойгу. Вартість угоди становила 115-130 млрд. рублів. Договір передбачав постачання комплектуючих для дронів, передачу іранською стороною потрібної документації, а також навчання фахівців «Алабуги» на території іранського виробництва.

Відрядження майбутніх співробітників заводу до Ірану відбулося у березні 2023 року. Загалом керівництво має намір навчити понад 200 осіб, зокрема студентів.

У майбутньому «Алабуга» планує зменшувати кількість іранських комплектуючих у безпілотниках та переходити на власне виробництво. Спочатку росіяни хочуть замінити імпортні корпуси дронів, потім електроніку, а в останню чергу найскладнішу частину – двигуни. Повністю постачання комплектуючих з Ірану припинять за два-три роки.

Нагадаємо, США оприлюднили докази, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви.

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Про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця у особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року.

Як зазначається, супутниковий знімок, опублікований Білим домом у п’ятницю, є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.