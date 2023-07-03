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Стало відомо, хто з поплічників Путіна міг дати гроші на виробництво іранських дронів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, хто з поплічників Путіна міг дати гроші на виробництво іранських дронів
Росія та Іран виготовлятимуть дрони
фото з відкритих джерел

Покрити частину витрат на спорудження заводу з виробництва іранських дронів Shahed у Росії міг голова банку ВТБ

У створенні заводу з виробництва іранських дронів Shahed у Росії міг брати участь голова банку ВТБ Андрій Костін. Про це пишуть видання «Протокол» та YouTube-канал «РЗВРТ» із посиланням на джерела в особливій економічній зоні «Алабуга». 

Завод будується на території особливої економічної зони у Татарстані «Алабуга». Спочатку підприємства на цій території займалися мирними проектами. Керівництво вперше вирішило взяти держоборонзамовлення після оголошення в Росії мобілізації, щоб надати броню росіянам. 

Проект з будівництва заводу зі збирання іранських дронів передбачав фінансування у розмірі 80 млрд рублів. З бюджету надали лише 30 млрд, а решту суми «Алабуга» шукала самостійно. Частину міг виплатити Андрій Костін, розповіли джерела. Про причетність до проекту глави другого за розміром активів банку Росії можуть свідчити запуск ВТБ сервісу грошових переказів в Іран у грудні 2022 року та відкриття в країні офісу банку, про що стало відомо в травні 2023 року.

Співрозмовники «Протоколу» та РЗВРТ розповіли, що бачили контракт, укладений між Росією та Іраном, підписаний головою міноборони Сергієм Шойгу. Вартість угоди становила 115-130 млрд. рублів. Договір передбачав постачання комплектуючих для дронів, передачу іранською стороною потрібної документації, а також навчання фахівців «Алабуги» на території іранського виробництва. 

Відрядження майбутніх співробітників заводу до Ірану відбулося у березні 2023 року. Загалом керівництво має намір навчити понад 200 осіб, зокрема студентів. 

У майбутньому «Алабуга» планує зменшувати кількість іранських комплектуючих у безпілотниках та переходити на власне виробництво. Спочатку росіяни хочуть замінити імпортні корпуси дронів, потім електроніку, а в останню чергу найскладнішу частину – двигуни. Повністю постачання комплектуючих з Ірану припинять за два-три роки.

Нагадаємо, США оприлюднили докази, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви.

Про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця у особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року. 

Як зазначається, супутниковий знімок, опублікований Білим домом у п’ятницю, є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.

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Теги: росіяни Москва Андрій Костін навчання фінансування завод гроші Міноборони росія Іран

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