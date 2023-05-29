Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам
Законопроєкт дозволить Нацбанку України націоналізувати банки підсанкційних власників
фото з відкритих джерел

Законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, які належать підсанкційним особам без шкоди клієнтам

Верховна Рада дозволила націоналізувати банки, які належать підсанкційним особам. За відповідний законопроєкт №9107-1 у повторному другому читанні проголосували 305 народних депутатів, повідомляють Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Як зазначають депутати, цей законопроєкт дозволяє Національному банку України націоналізувати банки підсанкційних власників (але тільки системні банки).

Так, Нацбанку надають повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі в банку, ухвалювати рішення про заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку та виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація), зокрема за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі в ньому санкцій блокування).

Також закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, винятково коштом держави-агресора.

Один з ініціаторів законопроєкту Данило Гетманцев зазначив, що законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, які належать підсанкційним особам, у такий спосіб, аби припинення їхньої участі в банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їхніх вкладників.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) звернувся до Міжнародного валютного фонду та почав працювати над дорожньою картою поступового послаблення валютних обмежень.

До слова, в межах розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціях.

Теги: санкції банк закон Нацбанк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Недобросовістні бізнесмени досі хочуть зароблять криваві російські рублі
Чому європейські компанії продовжують торгувати з Росією
5 травня, 17:56
Суд визначить подальшу долю найстаршої породіллі
Вирішить закон: на найстаршу породіллю України чекають одразу три суди
3 травня, 17:46
Попри санкції Росія отримує необхідні безпілотники та чіпи через «дружні» країни
РФ закуповує безпілотники через Казахстан на мільйони доларів – розслідування
19 травня, 16:45
Бабусин пеніс та концерти голяка. Що відомо про гурт з Хорватії, який заспівав про «підлого психопата»
Бабусин пеніс та концерти голяка. Що відомо про гурт з Хорватії, який заспівав про «підлого психопата»
10 травня, 15:16
Володимир Зеленський запросив студентів європейських вишів долучитися до повоєнної відбудови України
Зеленський запросив європейську молодь взяти участь у відновленні України
10 травня, 01:37
У Великій Британії народився унікальний малюк
Має ДНК трьох батьків: у Великій Британії народилась унікальна дитина
10 травня, 23:05
Орбан вимагає від ЄС скасувати санкції проти Росії
Орбан провокаційно висловився про Європейський Союз
13 травня, 16:58
Росіяни не будуть більше пити відмий вірменьский напій
Росіяни не зможуть більше купувати популярний напій із Вірменії
19 травня, 08:36
Нью-Йорк іде під воду швидше, ніж очікувалося
Науковці повідомили, чому Нью-Йорк «йде на дно»
26 травня, 18:10

Політика

Порошенко закликав терміново ухвалити закони, необхідні для членства України в ЄС
Порошенко закликав терміново ухвалити закони, необхідні для членства України в ЄС
Генерал Марченко назвав ключового колаборанта Миколаєва
Генерал Марченко назвав ключового колаборанта Миколаєва
Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам
Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам
Рада встановила нові свята на 8 та 9 травня: деталі
Рада встановила нові свята на 8 та 9 травня: деталі
Україна запровадила санкції проти Ірану
Україна запровадила санкції проти Ірану
Зеленський розповів прем'єру Камбоджі про українську формулу миру
Зеленський розповів прем'єру Камбоджі про українську формулу миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
54K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
43K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
36K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
25K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
23K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту