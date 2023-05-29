Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам

Законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, які належать підсанкційним особам без шкоди клієнтам

Верховна Рада дозволила націоналізувати банки, які належать підсанкційним особам. За відповідний законопроєкт №9107-1 у повторному другому читанні проголосували 305 народних депутатів, повідомляють Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

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Як зазначають депутати, цей законопроєкт дозволяє Національному банку України націоналізувати банки підсанкційних власників (але тільки системні банки).

Так, Нацбанку надають повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі в банку, ухвалювати рішення про заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку та виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація), зокрема за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі в ньому санкцій блокування).

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Також закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, винятково коштом держави-агресора.

Один з ініціаторів законопроєкту Данило Гетманцев зазначив, що законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, які належать підсанкційним особам, у такий спосіб, аби припинення їхньої участі в банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їхніх вкладників.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) звернувся до Міжнародного валютного фонду та почав працювати над дорожньою картою поступового послаблення валютних обмежень.

До слова, в межах розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціях.