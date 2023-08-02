Німеччина відкриє завод для виробництва запчастин для винищувачів F-35

На заводі Rheinmetall до 2026 року планують зробити деталі фюзеляжу для щонайменше 400 літаків F-35

Німеччина відкриває перший військовий завод від початку пономасштабної війни в Україні. На новому підприємстві концерну Rheinmetall поблизу німцького селища Веце на заході Німеччини виготовлятимуть деталі фюзеляжу для сучасних винищувачів-бомбардувальників F-35. Про це пише видання Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Площа підприємства становитиме 60 тис. кв. м. Після 2026 року там планують зробити деталі фюзеляжу для щонайменше 400 літаків. Зараз у світі їх всього 945. Заплановано, що інші комплектуючі надходитимуть із США.

«Війна в Україні та пов'язані з нею геополітичні зміни показують, що наша демократія має вміти захищати себе. Ми долаємо духовний поворот. Агресивна війна Росії проти України кидає виклик нашим західним цінностям. Нас чекає перевірка: чи згадуємо ми ці цінності лише у святкових промовах чи готові захищати їх», – сказав на церемонії прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа. Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою: в оточенні президента Росії Володимира Путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що в найближчі місяці Україна отримає одразу два зенітних ракетних комплекси Skynex з гарматами калібром 35-мм.

До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.