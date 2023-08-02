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Німеччина відкриє завод для виробництва запчастин для винищувачів F-35

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина відкриє завод для виробництва запчастин для винищувачів F-35
Винищувач F-35
фото: Liz Lutz (Lockheed Martin)

На заводі Rheinmetall до 2026 року планують зробити деталі фюзеляжу для щонайменше 400 літаків F-35

Німеччина відкриває перший військовий завод від початку пономасштабної війни в Україні. На новому підприємстві концерну Rheinmetall поблизу німцького селища Веце на заході Німеччини виготовлятимуть деталі фюзеляжу для сучасних винищувачів-бомбардувальників F-35.  Про це пише видання Bild.

Площа підприємства становитиме 60 тис. кв. м. Після 2026 року там планують зробити деталі фюзеляжу для щонайменше 400 літаків. Зараз у світі їх всього 945. Заплановано, що інші комплектуючі надходитимуть із США.

«Війна в Україні та пов'язані з нею геополітичні зміни показують, що наша демократія має вміти захищати себе. Ми долаємо духовний поворот. Агресивна війна Росії проти України кидає виклик нашим західним цінностям. Нас чекає перевірка: чи згадуємо ми ці цінності лише у святкових промовах чи готові захищати їх», – сказав на церемонії прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст. 

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа. Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

Ремонтний центр в Україні скоротить відстані, на які повинні транспортуватися танки, хоча це також створює проблеми з безпекою: в оточенні президента Росії Володимира Путіна раніше заявили, що Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що в найближчі місяці Україна отримає одразу два зенітних ракетних комплекси Skynex з гарматами калібром 35-мм.

До слова, німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Читайте також: Гендиректор концерну Rheinmetall відповів РФ, яка погрожує бомбити його завод в Україні
Теги: Німеччина війна літак завод танки винищувач

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