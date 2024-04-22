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Міненерго виступає проти зміни механізму підтримки зеленої енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Міненерго виступає проти зміни механізму підтримки зеленої енергетики
Згідно з інформацією, Міненерго розглядало даний законопроєкт та листом від 5 лютого 2024 року повідомило НКРЕКП про те, що не погоджує законопроєкт
фото: depositphotos.com

Міненерго не підтримує ідею НКРЕКП щодо зміни умов підтримки зеленої енергетики

Міністерство енергетики України не підтримує законопроєкт, розроблений Нацкомісією з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), щодо зміни механізму фінансування галузі зеленої енергетики шляхом виокремлення необхідної компенсації з тарифу на передачу «Укренерго» в окрему надбавку. Про це йдеться у листі міністерства.

«Якщо оператор системи передачі або оператори систем розподілу несуть такі витрати, вони встановлюються НКРЕКП як окремі платежі поза межами тарифів. Водночас, у законопроєкті відсутня деталізація механізму виконання НЕК «Укренерго» покладених Законом на підприємство спеціальних обов’язків щодо забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел поза межами тарифу на передачу, як і джерела покриття таких спеціальних обов’язків», – заявляє Міненерго.

Згідно з інформацією, Міненерго розглядало даний законопроєкт та листом від 5 лютого 2024 року повідомило НКРЕКП про те, що не погоджує законопроєкт.

«Його поточна редакція потребує доопрацювання з урахуванням великої кількості розбіжностей, неузгодженостей та зауважень, які має Міністерство та ключові учасники ринку», – зазначає міністерство.

Крім того повідомляється, громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація», асоціація «Європейсько-Українське енергетичне агентство», асоціація «Українська асоціація відновлювальної енергетики» та громадська спілка «Асоціація сонячної енергетики України» звертались до Міністерства енергетики та зазначали, що не підтримують зміну моделі фінансування розвитку відновлюваної енергетики, зокрема, виключення зі складу тарифу на передачу витрат оператора системи передачі на виконання спеціальних обов’язків.

Водночас Міненерго запропонувало представникам НКРЕКП долучитися до роботи Міненерго у складі робочої групи для напрацювання належної редакції законопроєкту, а також імплементації Директив та Регламентів ЄС у сфері електроенергетики.

Як повідомлялося, в Європейській бізнес асоціації вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції. На думку директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської, підприємства зеленої енергетики будуть мати високий ризик фінансового дефолту у разі зупинки підтримки галузі через компанію «Укренерго», оскільки це порушить гарантованість надходжень підприємствам зеленої енергетики, щоб розрахуватись за кредитами.

Теги: НКРЕКП Міненерго бізнес фінансування Укренерго

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