Зеленський: «Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу

Очільник держави додав, що небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет

Президент: Увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю, якою ефективною може бути єдність у захисті від терору

Президент України у вечірньому зверненні наголосив на необхідності ППО для України. Зокрема, очільник держави навів приклад ефектної роботи протиповітряної оборони на Близькому Сході.

Як стало відомо, сьогодні гарант провів нараду щодо роботи з іноземними партнерами найближчими тижнями. За його словами, першим пріоритетом залишється ППО та зброя для воїнів на передовій. Також першим пріоритетом залишається консолідація партнерів та єдність світу.

«Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Максимально ефективно», – пояснив очільник держави.

Зеленський наголосив, що всі країни разом не допустили, аби терор узяв гору. І надалі країни працюють, щоб не було й подальшої ескалації.

Президент окремо зауважив, що Ізраїль не є членом НАТО, і «не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті».

«І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. «Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити», – підкреслив гарант.

Очільник держави додав, що небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

«Дані розвідок: Олега Іващенка від Служби зовнішньої розвідки та Кирила Буданова від Головного управління розвідки Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони», – зазначив він.

Також Зеленський заслухав доповіді представників енергетичної галузі – Міненерго, «Енергоатому», «Укренерго», «Нафтогазу». Вони розповіли про те, як захищають системи від російських атак, відновлюють пошкоджену генерацію та перепідключають споживачів.

Також президенту України Володимиру Зеленському представили новий баражуючий боєприпас, який зможе завдавати удару по об’єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів.

До слова, стало відомо, що заклик віцепрезидентки США Камали Гарріс не бити по російських нафтопереробних заводах «роздратувало» Зеленського і його помічників.