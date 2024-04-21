На Одещині відновлено електропостачання 14 тис. споживачам

Енергетики ДТЕК весь день ліквідовували наслідки негоди на Одещині

Енергетики ДТЕК весь день ліквідовували наслідки негоди

На Одещині енергетики відновили електропостачання 14 тис. родин, припинене через негоду. Про це повідомляє ДТЕК.

«Сьогодні в Одеській області весь день вирувала негода. Через це частина родин залишилась без живлення», – йдеться у повідомленні.

Енергетики ДТЕК весь день ліквідовували наслідки і станом на вечір всі домівки знову з електрикою, зазначає компанія.

Нагадаємо, що у Києві через негоду було повалено дерева, підтоплено вулиці та підʼїзди, пошкоджено десятки автомобілів. Крім того, у Печерському районі приблизно о 10:36 також упало дерево на вулиці Бастіонній. Рятувальники швидко очистили проїжджу частину. Ніхто не постраждав.

До слова, на Кіровоградщині через погіршення погодних умов сталося масштабне відключення електроенергії. 16 населених пунктів лишилися без світла.