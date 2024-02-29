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«Укрпошта» розширила доставку ліків ще на п'ять областей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрпошта» розширила доставку ліків ще на п'ять областей
Нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків
фото з відкритих джерел

«Укрпошта» доставлятиме ліки у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях

Мобільні аптеки «Укрпошти» з 1 березня почнуть працювати у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Після перших тижнів тестування процесів у Донецькій області ми анонсуємо розширення пілотного проєкту «Укрпошта.Аптека», з 1 березня, як і планували. Тепер доставлення ліків доступне всім мешканцям цих областей», – написав Смілянський у соцмережах.

Нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків і вже з 21 лютого почала приймати замовлення та доставляти ліки до Донецької області та окремих прикордонних районів Сумської області, де немає стаціонарних аптек. З березня мобільні аптеки працюватимуть по всій території Сумської області та на контрольованих територіях Донецької області.

Доставлення ліків у прифронтові території, де немає аптек або вони зруйновані, «заощаджує кошти нашим пенсіонерам, тому що, крім безплатного доставлення від нас вони можуть взяти участь у програмі «Доступні ліки», отримавши їх безплатно або за дуже хорошу ціну», – додав голова «Укрпошти».

Щоб оформити замовлення, потрібно зателефонувати за номером 0800300545 та за підказками у голосовому меню зв'язатися зі спеціалістом. Замовлення буде надіслано безплатно через послугу «Укрпошта Експрес» (тобто з прискореним доставленням до трьох днів, звичайне доставлення – від чотирьох до шести днів).

«Укрпошта» повідомляла, що початкові інвестиції у проєкт становлять 10-15 млн грн із власних коштів компанії.

За даними міністерства охорони здоров'я, в Україні понад 20 тис. сіл, де немає аптечних пунктів.

Нагадаємо, «Укрпошта» отримала ліцензію, яка дозволить компанії торгівлю лікарськими засобами. Це дозволить доставляти медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів України.

Раніше стало відомо, що державна пошта України розширює сферу діяльності й стане також аптечним оператором.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів.

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Теги: Укрпошта ліки пошта

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