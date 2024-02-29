«Укрпошта» розширила доставку ліків ще на п'ять областей

«Укрпошта» доставлятиме ліки у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях

Мобільні аптеки «Укрпошти» з 1 березня почнуть працювати у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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«Після перших тижнів тестування процесів у Донецькій області ми анонсуємо розширення пілотного проєкту «Укрпошта.Аптека», з 1 березня, як і планували. Тепер доставлення ліків доступне всім мешканцям цих областей», – написав Смілянський у соцмережах.

Нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків і вже з 21 лютого почала приймати замовлення та доставляти ліки до Донецької області та окремих прикордонних районів Сумської області, де немає стаціонарних аптек. З березня мобільні аптеки працюватимуть по всій території Сумської області та на контрольованих територіях Донецької області.

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Доставлення ліків у прифронтові території, де немає аптек або вони зруйновані, «заощаджує кошти нашим пенсіонерам, тому що, крім безплатного доставлення від нас вони можуть взяти участь у програмі «Доступні ліки», отримавши їх безплатно або за дуже хорошу ціну», – додав голова «Укрпошти».

Щоб оформити замовлення, потрібно зателефонувати за номером 0800300545 та за підказками у голосовому меню зв'язатися зі спеціалістом. Замовлення буде надіслано безплатно через послугу «Укрпошта Експрес» (тобто з прискореним доставленням до трьох днів, звичайне доставлення – від чотирьох до шести днів).

«Укрпошта» повідомляла, що початкові інвестиції у проєкт становлять 10-15 млн грн із власних коштів компанії.

За даними міністерства охорони здоров'я, в Україні понад 20 тис. сіл, де немає аптечних пунктів.

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Нагадаємо, «Укрпошта» отримала ліцензію, яка дозволить компанії торгівлю лікарськими засобами. Це дозволить доставляти медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів України.

Раніше стало відомо, що державна пошта України розширює сферу діяльності й стане також аптечним оператором.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів.