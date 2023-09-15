Трагедія «Укрпошти». Уся країна просить «повернути листоношу Галину!»

«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». Клієнти скаржаться директору «Укрпошти» – він відповідає

Поки гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський звітує про різноманітні новації, які запроваджує національний поштовий оператор, значна частина українських громадян б’є на сполох через зникнення звичних послуг або суттєве погіршення їхньої якості. Можливо, нові прогресивні зміни «Укрпошти» оцінить мешканець великих міст, але глибинка досі критично залежить від державної компанії та її традиційних сервісів. У багатьох селах «Укрпошта» лишається єдиним місточком до «великої землі», а листоноші є людьми, яким довіряють цінне – гроші (пенсії та сплату комірного). Ситуацію погіршила широкомасштабна війна, через яку мільйони людей виїхали за кордон, і обслуговувати тих, що залишились на великих територіях, поштарям стало просто збитково.

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Катастрофічні проблеми – і з доставкою друкованої преси. Газети і журнали у мегаполісах потрохи перетворилися на архаїку, але у провінції вони досі залишаються важливим джерелом інформації. Клієнт також очікує від листонош пенсій і платіжок за комірне, в останні десятиліття оператор також давав споживачам можливість придбати у відділеннях необхідні побутові товари і навіть продукти харчування, через що його й критикували. Тепер же через згортання відділень і скорочення листонош людям доводиться самим діставатися пошти. Відділення часто розташовані за кілька кілометрів, а працюють по пару годин на добу, а той всього кілька днів на тиждень. Або ж взагалі закрилися і тепер їм на заміну вижджають пересувні відділення. У деяких після хвилі скорочень не залишилося нікого, окрім керівника. Доходить до того, що поштарі самі відмовляють людей передплачувати газети: мовляв, все одно носити їх ніхто не буде.

У розпорядженні «Главкома» опинився весь масив звернень клієнтів «Укрпошти» на «гарячу лінію» Національної спілки журналістів. Вона була відкрита для збору інформації щодо проблем з поштовою доставкою преси. Не особливо стримуючись у виразах, люди розповідають і про те, що думають про прогресивну реформу, яку затіяло керівництво державної пошти, і про нього персонально. Загалом таких скарг тільки на одну «гарячу лінію» за період з кінця липня до початку вересня надійшла майже тисяча. Стосуються вони переважно неналежної доставки газет, але не тільки…

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Якщо пан Смілянський дійсно читає та слухає всі ці «фідбеки», його дратівливість, яка іноді виплескується у соцмережах, можна зрозуміти. Але з пісні слів не викинеш (хоча деякі з них редакція приховала з етичних міркувань).

«Главком» не публікує персональні дані скаржників, залишаючи лише інформацію про місце їхнього проживання.

Стилістику скарг збережено.

У кого що болить?

с.Тудорковичі, Червоноградський район, Львівська область

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У п’яти селах, які обслуговували дві листоноші, хочуть лишити одну людину і посадити її у відділенні, «за комп’ютер». Я вас дуже прошу, допоможіть повернути листоношу Галину! Сьогодні війна. Як так можна?! У селах багато пенсіонерів, самі вони не дістануться до відділення. Раніше листоноші брали товар у магазині, возили нам, пенсію приносили. Вони за власні кошти зробили у відділенні ремонт, купили техніку. Бо ж людям там працювати, створили собі затишні умови. А їх скоротили...

м.Тростянець, Сумська область

Я передплатив на рік газети «Тиждень» і «Новини Тростянеччини». Від четверга газет немає. Сьогодні понеділок. Прийшов на пошту, питаю – де мої газети? А вони на кучі! Начальниця сидить каву п’є з тортиком. Каже – нема кому носить. Так хай носить сама! Вони за доставку з нас беруть – хай носять!

с. Дихтинець, Вижницький район, Чернівецька область

Гірська місцевість, Карпати. Скоротили чотири листоноші, лишили одну. Радіус обслуговування – 12 км. Але ж місцевість гориста, одна листоноша не в змозі вчасно приносити ані листи, ані газети, ані пенсії. Листонош, які й так отримували по 2500 грн, змусили написати заяви «За згодою сторін». Людині прийшов лист їхати «на групу» (інвалідність), а листоноша вчасно не принесла повідомлення – людина пропустила свою чергу. В горах немає інтернету, єдиний зв’язок – контакт із листоношею. І того людей позбавили! Під час війни, коли усі що можемо робимо для перемоги. Це жах!

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с. Забужжя, Червоноградський район, Львівська область

Моя сусідка зламала ногу. Вона виписує газету – їй не приносять. Інша сусідка каже – не виписуватиме на ІІ півріччя, бо не хоче і не може ходити на пошту. Я – одинока, виписую пресу (на рік виписала кросворди, щоб коротати час) і не знаю, коли я її отримаю. Той начальник «Укрпошти», б#@.., отримує мільйон, а нещасна листоноша і 4 тис. не отримує. І на пів ставки не можна знайти грошей, щоб лишити листонош? До чого доводять те село! Війна, копійки на воїнів збираємо, а вони вже не знають, що ще вигадати, щоб той народ задушити!

Масове скорочення листонош залишило багатьох мешканців сіл без улюблених газет та товарів

м. Нововолинськ, Волинська область

На весь під’їзд ми одні виписуємо. Нам цікава газета, бо там і програма (чоловік футбол любить), і поради, і про газ, світло роз’яснення, і кросворди... Та й ту не приносять, постійно дзвонимо, шукаємо... Листоноша нова каже: «Нам спершу пенсії треба рознести, а не ваші газети». Але ж ми ж платимо за доставку, А вона (листоноша) собі до сумочки вкине, носить її тиждень, потім приносить «як у собаки із зубів витягла». Вже просили номер телефона керівництва: кажуть, ми не маємо телефона, шукайте собі в Інтернеті.

с. Поліське, Ізяславський р-н, Хмельницька обл.

Минулого року виписував «Сільські вісті». Зараз на пошті кажуть, що вона не доходить до них, тому мені носять іншу газету. Але я не хочу цю, а хочу «Сільські вісті». Навіть ходжу забираю сам, бо по селу пошта не носить. Прошу повернути мені «Сільські вісті».

с. Городниця, Коломийський район, ІФ область

Хто придумав отаке з «Укрпоштою»? Яка його зарплата і як йому подзвонити? У нас в селі є своя поштарка, яка живе біля пошти, вона людям носила, усе було добре. Газети повиписували, їх нема кому приносити! Ми, пенсіонери, усі хворі! Нащо мені виписувати газети, коли їх нема?

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с. Вікторівка, Обухівський район, Київська область

Коли були місцеві поштарі – проблем не було. Після реформи (об’єднання районів), пересувні поштові відділення – поштові оператори мінялись, як перчатки. Після того, як прийшла Світлана, ми народилися на світ! Вона продавала товар, ми на пошту йшли, як на свято. Вона дуже недовго попрацювала, її забрали на Богуслав. Ми зібрали 80 підписів Смілянському, щоб її повернули назад. Нам відповіли, що це «производственная необходимость», що усе у нас буде добре. Смілянський нам не допоміг.

с. Соколівка, Косівський район, Івано-Франківська область

Раніше листоноша носила газети по прізвищах, а тепер до магазину завезли газети – розібрали, хто яку хотів. Тут зібралося нас багато – старі, негодні в село йти по газети. Такого ніколи не було бардаку! За світло квитанцій немає, за той місяць не платили. Просимо – щось робіть для людей старих! Я не така ходяча – до церкви сусід везе, коли вільний. А газету ж прочитаєш, та помолишся за загиблих... Як нам тепер бути?

с. Байрак, Роменський район, Сумська область

Приїжджає машина, газети привозять раз на два тижні, люди відмовляються від передплати! «Укрпошта – сама дебільна організація»!

с. Отроків, Новоушицький район, Хмельницька область

Був листоноша – усе приносив вчасно: і газети, і квитанції, і пенсії. Зараз пересувне відділення – треба йти за 1,5 км по газети, квитанції. Хтось прийшов – забрав мою газету, не передав. Той Смілянський – бандит, так йому і передайте! Він ворог українського народу! Має зарплату півтора мільйона, а листоноші за 2 тис. грн працюють і тих скорочує. Нащо мені ті газети на тиждень пізніше? За усі послуги поштові ретельно беруть, а послуг немає. Ніхто з людей не задоволений тими реформами. Ми хочемо знати, що у світі робиться, що в Україні, в області. А Смілянський – колаборант! Діти і внуки наші воюють, а ми не маємо газет, не отримуємо вчасно інформацію.

с. Ріпенці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницької області

Платіжки за світло і газ – вимагають платити до 20-го, але ж я отримую квитанції 25-го. А потім нараховують борги! Відколи поштарки немає, возять централізовано. То ми тепер отримуємо газети «Край Кам’янецький» раз на місяць – коли пенсії привозять, то й газету привезли. Я отримав за 13 липня і тепер за 3 серпня! Нащо ж мені такі послуги треба? Ми ж в газетах читаємо про людей, по телевізору про наших земляків не покажуть...

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м. Чорноморськ, Одеська область

При оплаті комунальних послуг двічі було таке, що не туди надіслали гроші. Аж допоки не поскаржився на Урядову гарячу лінію – кошти повернули. Тепер от написав скаргу на ім’я Смілянського, замовним листом надіслав – начебто десь застрягло. Досі шукають!

с. Зеленьки, Обухівський район, Київська область

Велика проблема із квитанціями за світло і газ! Вони приходять на пошту і лежать там «мертвим грузом», а нам їх не приносять. Але якщо людина квитанцію не отримала – а телефони у нас кнопочні, інтернету немає, – то ми своєчасно не можемо розраховуватись! Раніше платили через відділення «Укрпошти», а через таке нерозумне скорочення відділень та листонош страждатиме і уся енергосистема країни. Оцей директор «Укрпошти» (нерозумний) зробив ще до війни пересувні поштові відділення, але вони себе не виправдовують – приїжджають, людей не знають, газети тюками кидають десь у магазині та й поїхали!

До пересувних відділень «Укрпошти», які мали б замінити закриті стаціонарні відділення, у мешканців віддалених регіонів країни багато претензій

с. Трач, Коломийський район, Івано-Франківська область

Листонош скоротили, села дуже віддалені між собою. Лишили одну начальницю, а та не схотіла такий обсяг роботи тягти. Її зняли, тепер у нас взагалі нікого немає! Нас перевели у Коломию пенсію отримувати у Приватбанк, дала 300 грн, щоб мене повезли туди оформити. Як я маю получати ті гроші, бо я у тому не розумію? Половину ж провозиш тієї пенсії, аби хто звозив до Коломиї зняти.

с. Стебні, Верховинський район, Івано-Франківська область

Місцеві жителі переважно люди похилого віку. Як піде хтось до церкви, то газети хтось винесе. Третій тиждень газет не бачимо!

смт Закупне, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Є начальник поштового відділення і одна листоноша на усе село. Пенсії, листи, газети, квитанції, платежі – усе розносить. Але ж подивіться, у яких умовах наша пошта: стеля упала, пошта розкрита – увесь товар мочиться! Кажуть ремонтувати своїми коштами! До кого звернутись? Селищна рада не береться, кажуть, що то не їхнє.

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с. Потоки, Жмеринський район, Вінницька область

Пересувна «Укрпошта» зупиняється за три хати від будинку жінки, проте газету принести їй не хочуть, вона ходить сама. У суботу бус не приїхав та взагалі періодично змінює час та день приїзду. Якщо встигнеш прийти на цей час, то отримаєш газету, якщо ні – то не отримаєш. Газет вони не залишають, аргументуючи тим, що їх можуть вкрасти. У місті газету можна купити в кіоску, а у селі де це зробити? Поверніть листонош!

с. Стара Гута, Хмельницький район, Хмельницька область

Газету привозять через тиждень після виходу газети. Працівники пересувного відділення поводяться агресивно, б'ються зонтиком. Субсидію моєї мами виплатили чужим людям. Немає доставки товарів навіть першої необхідності, хоч раніше привозили.

с. Довгоградковка, Одеський район, Одеська область

Пенсію та платіжки не носять. Через це ми не можемо платити вчасно за комунальні послуги. Треба приходити самому все брати на відділенні. Все скопом в одному ящику, я не зміг сьогодні знайти свої квитанції на пошті.

м. Хмельницький

Водій (фото, номер надіслала), який був на зміні 25 серпня у місті Хмельницький – хам! Завдяки йому враження про роботу «Укрпошти» жахливе. Якщо він приїхав по пошту, то значить всі розійшлися, чекають і слухають його крики про те, що йому не дали місця для паркування, бо це ж він приїхав. Не думаю, що оператор відділення має залишити клієнта і бігти до нього. Роздайся море – гі..о пливе.

м. Вінниця

Оператор відділення довів жінку-інваліда першої групи на візку до тиску. Жінка хотіла надіслати листа, але оператор не хотіла прийняти лист, бо жінка записала на початку не прізвище, а потім ініціали, а навпаки. Оператор відмовилася прийняти конверт, швирнула і сказала, що треба купити новий. А потім викликала слідчо-оперативну групу.

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м. Остріг, Рівненська область

Люди хочуть читати газети, але їх відмовляють, бо не хочуть носити газети. Так в одному селі сказали виписувати газету, яка виходить раз на місяць, а не раз на тиждень, бо ніхто не буде носити газету кожного тижня. Так і сказали: «Нема кому носить, гроші на вітер викидаєте».

с. Марківці, Хмельницька область

Не дали пенсії. Сказали, що не вистачило грошей. Сказали, що дадуть наступного місяця за два. Але чи це так буде?

м. Харків

Я отримала пенсію на пошті, бо додому не приносять, немає людей у них. Отримала 4 тис. грн. З них 2 тис. грн відклала до сумки, а ще 2 тис. подала у касу за комунальні послуги. Касир на пошті взяла гроші, дала правильно решту. Потім вдома я кожний чек прикріпила до квитанції. Коли дійшла до квитанції за електрику, то побачила, що є різниця між оплатою та тим, що у квитанції. Я пішла назад на пошту. Вийшло так, що касир внесла за комуналку лише частину суми, а іншу частину привласнила собі. Вона почала мене ображати, називати недобрими словами.

Не завжди посилки доходять до адресата в належному стані. І часто в цьому звинувачують поштових працівників

м. Одеса

Почала з початком війни користуватися послугами «Укрпошти», відправляю свої закрутки з села Рудня-Городище до Одеси, де мешкаю. Минулого року не було проблем, а починаючи з 2023 року почали бити посилки. В останній посилці було 12 півлітрових баночок трускавкового варення та багато лікувальних трав. На посилці було з обох сторін наклеєно «Обережно, скло!». Але усе зіпсувалося – трави, які сушила собі на зиму, залило варенням. І не тільки моя посилка приходить побитою. Зверталася зі скаргами на «Укрпошту», а відповіді ніякої. Охорона не пустила навіть до секретаря, щоб залишити заяву. Прикро, що ми у своїй країні ніхто, просто бидло.

м. Марганець, Дніпропетровська область

Пенсіонер більше на городі, а Інтернет – це не для всіх. Хтось вивчить той Інтернет, а хтось – ні. Навіть якщо вимкнуть світло, то газету wзавжди можна почитати. Наші листоноші – і як психологи, і як соцпрацівники, своїх усіх знають. А що той Смілянський робить? Він знищує пошту! Люди просять щось змінити, але не просить його (Смілянського) треба, а виганяти у три шиї!

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«Укрпошта» – бізнес, який робить те, що вигідно»

Причини такого стану справ перераховує депутатка Шаргородської міської ради Винницької області та член Національної спілки журналістів України Інна Фрадкіна, яка сама є передплатницею та дописувачкою місцевої газети «Шаргородщина».

«Це питання я вивчала декілька років тому, коли збирались позакривати поштові відділення і встановити банкомати (для отримання соцвиплат – Ред), – каже Фрадкіна, яка також додзвонилася на «гарячу лінію». – Тоді цього вдалося уникнути і не встановлювати банкомати. А от усі потуги повернути поштарів, як на мене, нічого не дадуть. Лише якщо держава сама буде це дофінансовувати. На сьогодні «Укрпошта» – це акціонерне товариство, яке робить лише те, що йому вигідно. Посилки, листи – то одне, а от пенсії і газети пошті їй вже невигідно розносити. Для того, щоб то робити, пошта підписує угоди і отримує за ті послуги додаткову плату. Але через те, що зменшилась кількість людей, які отримують пенсії чи газети (їх передплачують переважно старенькі люди) через поштарів, – різко зменшились й доходи «Укрпошти». Їм просто невигідно тримати у селі поштаря, бо людей стало менше, а відстань між селами не зменшилась. Пошта як акціонерне товариство не буде втрачати свої доходи, і, на жаль, я тут не бачу перспектив».

Аргументи «Укрпошти»

Сам пан Смілянський під час нещодавнього засідання Спільного представницького органу профспілок більшість претензій до «Укрпошти» відкинув, хоча й визнав: не всі працівники оператора тримають марку. Окрему увагу топменеджер приділив зміні тарифів на доставку та оформлення передплати періодичних видань. Смілянський зауважив, що у порівнянні з 2021 роком (саме тоді останній раз тарифи змінювалися і діяли протягом 2022–2023 рр.) витрати на паливо у «Укрпошти» зросли в 2,5 раза, на сировину та основні матеріали – утричі, зарплати з того часу підвищились на 40%, а в 2024-му очікується підняття «мінімалки» ще на 20%. За словами Смілянського, з того часу навіть передплатна вартість, тобто ціна періодики, встановлювана видавцем зросла на 20-77%.

Тому підвищувати вартість своїх послуг змушена і «Укрпошта». Подається воно під соусом спрощення та уніфікації тарифів на друковані видання. Замість існуючих 128 тарифів, які залежать від кількості шпальт, ваги, аералу розповсюдження та купи інших показників, «Укрпошта» пропонує перейти на два: 5 гривень за один примірник – доставка по всій Україні, 4 гривні – по області незалежно від шпальтності, ваги та іншого. Таким чином нібито 27 тарифів буде збільшено, а цілих 101 – зменшено. Ймовірно, цей 101 тариф є найменш використовуваний. За твердженням Смілянського, зроблено це, аби стало невигідно розповсюджувати багатотиражки, що вміщуються на одному папері формату А5 та мають наклади у кілька сотень тисяч екземплярів. Завдяки ним і листоноші виконували план по передплаті, отримуючи відповідні премії, і сама «Укрпошта» малювала собі гарну статистику.

За підрахунками Національної спілки журналістів, плата за доставку насправді злетить у 2,1-3,25 раза. Проте вже очевидно, що від нових тарифів більш за все постраждають найбільш доступні малі районки, які часто й виходять на чотирьох-восьми шпальтах. Для прикладу, якщо раніше за доставку чотирьохшпальтової щотижневої газети треба було сплачувати 36 грн за пів року, то тепер доведеться 119 грн. Для видань більшого обсягу підвищення буде не таким відчутним.

А от тариф за прийом передплати очікує «покращення», яке не можуть не визнати навіть опоненти голови «Укрпошти». Якщо зараз треба платити за оформлення кожного окремого видання і залежно від терміну передплати, з нового року разовий тариф складатиме 15 грн незалежно від кількості видань та місяців, на які вони передплачуються.

Задля полегшення процесу передплати голова «Укрпошти» анонсував повну діджиталізацію всіх листонош. Кожного з них планується обладнати пристроєм, аби прийняти передплату можна було без зайвих папірців за кілька хвилин. Пілотний проєкт вже започаткований на Чернігівщині, куди для прийняття передплати поїхали перші 15 девайсів. При цьому Смілянський зауважує, що кількість періодичних видань об’єктивно буде скорочуватися. Вже зараз є області, де пошта поновила роботу, а обласні друковані ЗМІ, що припинили виходити під час окупації або активних бойових дій, – ні. При цьому, за словами гендиректора «Укрпошти», кількість листонош там не зменшилась, тож йому вигідно, щоб вони роздавали якомога більше примірників видань, аби виправдовувати свою зарплатню.

На закиди, що низку листонош було звільнено останнім часом з порушенням законодавства ніби «за згодою сторін», Смілянський порадив звертатися до профспілок і суду, зауваживши, що ті, хто звільнявся, отримували всі необхідні в таких випадках виплати.

«Переважній більшості листонош було запропоновано перейти на повну ставку, – називає причину невдоволень звільнених листонош Смілянський. – Як на мене, одна людина на повну ставку, краще, ніж три по 0,3. Тоді це не хобі і не робота на додатковий пенсійний стаж. Але від цього відмовилось більше 90% листонош. Зрозуміло, що у людей є субсидія і їм вигідніше лишатися на неповну ставку, але у нас не благодійна організація. Якщо не хочуть йти, будемо ще збільшувати зарплати, але, думаю, справа не в цьому. Тому що якщо ви порахуєте соціальний пакет, субсидії і неформальний дохід, звісно, вигідно працювати по дві години».

У пошуку листонош на повну зайнятість Смілянський навіть звернувся за допомогою до ОТГ та голів сільрад. У скаргах на пересувні пошти, які не доставляють пресу додому, глава «Укрпошти» пообіцяв розібратися і депреміювати винних. Але звернув увагу ще на одну проблему – у деяких населених пунктах просто відсутні поштові скриньки, де, згідно з законом, листоноша має залишати пресу. А шукати підписників по городах в обов’язки листонош та поштовий тариф не входить. Тому, мовляв, газети і залишаються купою лежати у сільраді. Загалом це лише сотні скарг, отриманих НСЖУ, у порівнянні з 7 млн доставлених поштою примірників газет та журналів. І Смілянський вважає це достойним результатом. Отож, «листоношу Галину» ніхто в село повертати не збирається.

А топ-менеджер «Укрпошти» може втішати себе лише мільйонною зарплатою і тим, що справжніх реформаторів ніколи не цінували сучасники.

Павло Вуєць, «Главком»