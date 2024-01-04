«Укрпошта» запускає нову послугу на прифронтових територіях

Нововведення допоможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% вільної території України вже в першій половині 2024 року

Пілотний проєкт з продажу ліків у відділеннях «Укрпошти» стартує вже у лютому

Державна пошта України розширює сферу діяльності й стане також аптечним оператором, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою «Укрпошта» отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. Така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

Вже триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві. Також проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.

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Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України так прокоментувала це нововведення: «Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків. Я дякую всім, хто опікується проблемами людей на прифронтових територіях. Для них це дуже важливо».

Повідомляється, що у планах Мінреінтеграції є впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

Відомо, що військові медики долучаться до роботи з цивільними на територіях бойових дій. Для цього розроблять відповідний механізм.

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