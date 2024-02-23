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«Укрпошта» випустила марку до другої річниці повномасштабного вторгнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрпошта» випустила марку до другої річниці повномасштабного вторгнення
Марка присвячена 10-річчю з початку війни та другим роковинам з початку повномасштабного вторгнення РФ
фото: Ігор Смілянський/Телеграм

На марці чотири відомі фото, які нагадують про 10 років війни

Компанія «Укрпошта» до 10-річчя війни з Росією та до другої річниці повномасштабного вторгнення підготувало спеціальний поштовий блок «І буде весна!». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Телеграмі.

«Укрпошта» випустила марку до другої річниці повномасштабного вторгнення фото 1

«Сьогодні ми випускаємо марку до 10-річчя війни з Росією та до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення», –  йдеться в повідомленні.

На поштовому блоці зображені фотографії, які стали символом українського спротиву: «Захоплення аеропорту «Бельбек». Севастополь, 2014 р.» (автор – Куба Камінський), «Кохання не спинити! Харків, 2022 р.» (Сергій Бобко для AFP), «Світло переможе! «Азовсталь». Маріуполь, 2022 р.» (Дмитро «Орест» Козацький), «Руки піхотинця. Бахмут, 2023 р.» (Максим Дондюк).

Раніше «Укрпошта» представила марку до свого 30-річчя.

Теги: війна Укрпошта

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