Син Трампа отримав листа з підозрілим порошком

ABC: невідомі особи надіслали Трампу-молодшому конверт із білим порошком

Старший син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший отримав конверт із білим порошком невідомого походження. Про це повідомляє телеканал ABC News із посиланням на власні джерела. За його даними, син політика розкрив конверт, після чого порошок розлетівся по його будинку у штаті Флорида. На місце виїхали групи спеціалістів у костюмах хімічного захисту.

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На місце виїхали групи спеціалістів у костюмах хімічного захисту

Співрозмовник телеканалу зазначив, що фахівці з хімічної безпеки взяли проби невідомої речовини, вкладеної в конверт. Перші результати аналізу не допомогли виявити його походження, проте передбачається, що воно не становить небезпеки для здоров'я. Представники Трампа-молодшого підтвердили інформацію у ЗМІ про білий порошок у конверті.

Сам Дональд Трамп-молодший заявив, що це вже другий конверт із білим порошком, який був відправлений йому поштою за останні роки. «Те, що подібні речі трапляються, стало вже надто звичайним», – сказав він.

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Як пише видання, це дійсно вже не перший випадок, коли родина Дональда Трампа одержує конверти з невідомим порошком. У 2018 році його дружина розкрила конверт, адресований главі сімейства, всередині якого була підозріла речовина. Пізніше правоохоронцям вдалося знайти відправника листа. Його засудили до п'яти років позбавлення волі умовно.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування. Про це повідомляє «Голос Америки».

Трамп оскаржує висновок судді Артура Енгорона про те, що він брехав про свої статки, коли розвивав імперію нерухомості, яка привела його до слави та президентства.

Юристи Трампа повідомили, що подали апеляцію в понеділок, 26 лютого. Вони вимагають скасувати вердикт судді та штрафи, які загрожують знищити грошові резерви Трампа. Зокрема, адвокати просять апеляційний суд вирішити, чи «допустив суддя Енгорон помилки в застосуванні права та/або фактів» і чи виходив він «за межі» своєї юрисдикції.