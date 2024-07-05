«Укрзалізниця» повідомила, на яких маршрутах гарантовано працюють кондиціонери
«Укрзалізниця» має понад тисячу вагонів з кондиціонерами
Близько 400 вагонів «Укрзалізниці» гарантовано забезпечені системою кондиціонування та ще у 650-х – кондиціонери можуть працювати з перебоями. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Гарантовано забезпечені функціональною системою кондиціонування майже 400 вагонів «Укрзалізниці»: насамперед такі вагони стоять у складі поїздів №92/91 Львів – Київ, №106/105 Одеса – Київ, №63/64 Харків – Львів, №12/11 Львів – Одеса, №29/30 Київ – Ужгород, №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород та низки інших фірмових поїздів», – йдеться в повідомленні.
Вагони з кондиціонерами у застосунку та на сайті з продажу квитків марковані спеціальною позначкою.
Як зазначає пресслужба, близько 650 вагонів мають кондиціонери застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями. Такі вагони не мають спеціального маркування.
Зокрема, перед сезоном літніх перевезень було відремонтовано системи кондиціонування у 168 вагонах.
Температурна норма у вагонах з кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 градусів.
Варто зазначити, що наявність або відсутність кондиціонування у вагоні напряму не впливає на вартість квитка, оскільки вона формується здебільшого залежно від довжини маршруту, фірмовості потягу, категорії вагона та класу місця.
Нагадаємо, «Укрзалізниця», зважаючи на зростання попиту на поїздки в деяких напрямках, запускає нові регулярні рейси до Одеси й Харкова.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.
До слова, «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин у потягах.
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