«Укрзалізниця» повідомила, на яких маршрутах гарантовано працюють кондиціонери

Температурна норма у вагонах з кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 градусів

«Укрзалізниця» має понад тисячу вагонів з кондиціонерами

Близько 400 вагонів «Укрзалізниці» гарантовано забезпечені системою кондиціонування та ще у 650-х – кондиціонери можуть працювати з перебоями. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Гарантовано забезпечені функціональною системою кондиціонування майже 400 вагонів «Укрзалізниці»: насамперед такі вагони стоять у складі поїздів №92/91 Львів – Київ, №106/105 Одеса – Київ, №63/64 Харків – Львів, №12/11 Львів – Одеса, №29/30 Київ – Ужгород, №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород та низки інших фірмових поїздів», – йдеться в повідомленні.

Вагони з кондиціонерами у застосунку та на сайті з продажу квитків марковані спеціальною позначкою.

Як зазначає пресслужба, близько 650 вагонів мають кондиціонери застарілої модифікації, тому можуть працювати з перебоями. Такі вагони не мають спеціального маркування.

Вагони з кондиціонерами у застосунку та на сайті з продажу квитків марковані спеціальною позначкою – сніжинкою фото: Facebook/«Укрзалізниця»

Зокрема, перед сезоном літніх перевезень було відремонтовано системи кондиціонування у 168 вагонах.

Температурна норма у вагонах з кондиціонуванням має коливатися в межах +22…+26 градусів.

Варто зазначити, що наявність або відсутність кондиціонування у вагоні напряму не впливає на вартість квитка, оскільки вона формується здебільшого залежно від довжини маршруту, фірмовості потягу, категорії вагона та класу місця.

Нагадаємо, «Укрзалізниця», зважаючи на зростання попиту на поїздки в деяких напрямках, запускає нові регулярні рейси до Одеси й Харкова.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин у потягах.