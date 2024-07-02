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«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси та Харкова

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси та Харкова
Нові рейси будуть запущені вже з 3 та 9 липня 2024 року
фото з відкритих джерел

Поїзди курсуватимуть із Києва 

«Укрзалізниця», зважаючи на зростання попиту на поїздки в деяких напрямках, запускає нові регулярні рейси до Одеси й Харкова. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Поїзд «Інтерсіті» № 761/762 Київ – Одеса курсуватиме через день з 9 липня. Зі столиці вирушатиме о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ (міжрегіональний поїзд локомотивної тяги - ред.) з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Водночас буде новий поїзд з Києва до Харкова. З 3 липня щосереди о 23:53 зі столиці відправлятиметься рейс №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд № 719 відправлятиметься о 23:30 та прибуватиме до Києва о 5:01.

До слова, Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

«Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко. 

Також стало відомо, що «Укрзалізниця» підвищила ціни на постільні комплекти у пасажирських потягах. Тепер за користування постільною білизною під час поїздки доведеться сплатити від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки почали діяти з 22.05.2024.

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Теги: Одеса потяг Укрзалізниця Харків

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