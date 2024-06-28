«Укрзалізниця» вироблятиме електроенергію

Новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт

«Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

За словами пресслужби компанії, вона є однією з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, та відчуває суттєвий дефіцит через відключення світла.

«Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності. За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже «Укрзалізниця» також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання», – йдеться в повідомленні.

Новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Відповідно до вимог законодавства, діяльність з виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою, з отриманням у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

«У зв'язку з цим правлінням АТ «Укрзалізниця» було надано згоду на створення окремої компанії, частка в статутному капіталі якої в розмірі 100% належатиме ТОВ «Збут Енерджи ЛТД», статутний капітал якої, своєю чергою, на 100% належить «Укрзалізниці», – додає пресслужба.

Зокрема, «Укрзалізниця», як оператор системи розподілу електроенергії, має понад 100 тис. приєднаних споживачів.

Нагадаємо, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

До слова, 28 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00. Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.