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В Україні планують обмежити вуличне освітлення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні планують обмежити вуличне освітлення
Шмигаль заявив, що органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії
фото з відкритих джерел

Уряд закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання

Сьогодні, 7 червня, Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

«Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток – не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі. Кудрицький зазначив, що графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі.

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Теги: енергетика Міненерго електроенергія вулиця Укренерго Денис Шмигаль кондиціонер

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