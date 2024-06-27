Має 110 нащадків: на Рівненщині жінка відзначила своє 95-річчя

Привітати жінку з поважним ювілеєм приїхали рідні з України та США

На Рівненщині мешканка Рокитнівської громади Кондратовець Надія Яківна відзначила з 95-річчя. Привітати жінку прийшли як рідні, так і представники села.

«Кондратовець Надія Яківна проживає у селі Блажове. Скромна та усміхнена жінка виглядає значно молодшою свого віку. Надія Яківна поховала двох із дев'яти своїх дітей, проживши найбільше горе матері двічі, однак, не втратила свою людяність та щиру посмішку», – зазначив рокитнівський селищний голова Григорій Таргонський.

Онуки піснями вітали бабусю зі святом фото: Facebook / Григорій Таргонський

Нещодавно Кондратовець Надія приймала вітання від родини: загалом дітей, онуків та правнуків жінка має 110. Привітати жінку з поважним ювілеєм приїхали і сини, які проживають у США, і онуки.

Нагадаємо, Марія Мефодіївна Коларж, жителька Білої Церкви, святкує 102-річчя. Її визнано найстаршою білоцерківчанко. Про це повідомляє Facebook-сторінка «Підслухано БЦ». Марія Коларж має двох дітей, четверо онуків, четверо правнуків та одного праправнука.

Також художній керівник опери в Національній опері України Анатолій Солов'яненко разом із колегами привітав концертмейстерку Аллу Ямпольську з ювілеєм.

«Разом з Генеральним директором-художнім керівником Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Петром Яковичем Чуприною та корифеями театру М.Ю. Стефʼюк, Л.Ф. Семененко і К.І. Фесенком, мав велику приємність привітати зі 100-річним Ювілеєм багаторічну концертмейстерку оперної трупи театру, легендарну Аллу Давидівну Ямпольську», – зазначив Анатолій Солов'яненко. Він зауважив, що для них було великим щастям привітати ювілярку та «доторкнутися до легенди».

До слова, 100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття. Рідні кажуть, що жінка має дуже великий потяг до життя. Її тішать діти, а ще четверо онуків та восьмеро правнуків. На свій день народження ювілярка навіть дозволила собі випити келих шампанського.

«Щоб дожити до 100 років, потрібно дуже багато працювати фізично і любити життя», – поділилася секретом довголіття Ніна Федорівна.