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Присвоєння коштів «Укрзалізниці»: НАБУ викрило схему на 17 млн гривень

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Присвоєння коштів «Укрзалізниці»: НАБУ викрило схему на 17 млн гривень
Групу, яка керувалась замислом протиправного збагачення, створили ще в 2021 році.
Фото: НАБУ

Дії затриманих кваліфікували за  ч. 5 ст. 191  Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади

На заволодінні коштами УЗ під час ремонту колійних машин викрили організовану групу з п’яти осіб, внаслідок дій яких компанія зазнала збитків на суму 17,1 млн грн. НАБУ і САП спільно з СБУ визначили, що групу, яка керувалась замислом протиправного збагачення, створили ще в 2021 році. Ситуацію окреслює пресслужба НАБУ.

За даними слідства, ексдиректор Черкаського колійного ремонтно-механічного заводу, який є філією Центру ремонту та експлуатації колійних машин УЗ, утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу. 

У відомстві саму схему описують так:

“Впродовж квітня 2021 - лютого 2022 рр. він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності”. 

Станом на сьогодні п'ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру, а керівника затримали. Правоохоронці кваліфікували дії за ч. 5 ст. 191  Кримінального кодексу.

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

За це ККУ передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Центру обслуговування підрозділів МВС».

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Теги: документи ремонт Укрзалізниця НАБУ

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