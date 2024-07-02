«Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин у потягах: що зміниться

Перед затвердженням проєкт наказу з усіма змінами щодо перевезення тварин буде винесено на суспільне обговорення

«Укрзалізниця ініціювала оновлення до правил перевезення тварин. Про це повідомила пресслужба компанії.

Після затвердження нової редакції правил буде усунено визначення «жорстка конструкція» з опису переносок. Зокрема, де перевезення підійде сучасний рюкзак для тварин, головне правило – із водонепроникним абсорбуючим дном.

Для малих тварин до 45 см у холці буде дозволено тимчасове перебування без переноски – для здорової активності та/або сну на полиці купе. Для великих собак від 45 см дозволять проїзд ще й у люксових вагонах (СВ) та РІЦ (міжнародний стандарт пасажирських вагонів, розшифровується з італійського як Regolamento internazionale per le Carroze) за повного викупу купе.

Зокрема, для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим – за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Крім того, будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів – з намордником і повідком.

«Якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця», – йдеться в повідомленні.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.

Нагадаємо, організація порятунку тварин і довкілля UAnimals разом з «Укрзалізницею» напрацює оновлені правила перевезення тварин у потягах.

Раніше мережу сколихнув допис про те, що військовослужбовець Нацгвардії на ім'я Валерій дорогою від Києва до Чернігова змушений був їхати в тамбурі потяга, бо йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через службового собаку лабрадора, який був із ним. За правилами «Укрзалізниці» лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.