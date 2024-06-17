Масштабна аварія на залізниці в Індії: є загиблі та десятки поранених

Щонайменше п'ятеро людей загинули під час зіткнення двох поїздів в Індії

Щонайменше п'ятеро людей загинули та близько 25 отримали поранення внаслідок зіткнення товарного та пасажирського поїздів у штаті Західна Бенгалія в Індії. Про це пише видання The Hindu. Трагедія сталася біля станції Нью-Джалпайгурі 17 червня близько 08:45 за місцевим часом (6:15 за київським часом).

На місці зіткнення поїздів триває рятувальна операція. З'ясовуються обставини того, що сталося.

JUST IN | The Sealdah-Kanchanjunga Express reportedly collided with a goods train at Rangapani area near Jalpaiguri at around 9 am. Several injured. Details are awaited, railway officials said, reports Syed Sajjad Ali



📸Special Arrangement pic.twitter.com/BhFfNQvJex — The Hindu (@the_hindu) June 17, 2024

Міністр транспорту Ашвіні Вайшнау у своєму дописі на X сказав: «Жахлива аварія. Тривають рятувальні роботи. Залізниці, NDRF і SDRF працюють у тісній координації. Постраждалих доставляють до лікарні. На місце прибули високопосадовці».

Зазначимо, Індія має одну з найбільш розгалужених залізничних мереж у світі, і вона пережила кілька катастроф, найстрашніша з яких сталася в 1981 році, коли поїзд зійшов з рейок, перетинаючи міст у штаті Біхар, внаслідок чого загинуло близько 800 людей. У червні минулого року внаслідок зіткнення трьох поїздів у штаті Одіша загинуло близько 300 людей.