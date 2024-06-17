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Масштабна аварія на залізниці в Індії: є загиблі та десятки поранених

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Масштабна аварія на залізниці в Індії: є загиблі та десятки поранених
У Індії відбулась масштабна аварія потягів
фото: The Hindu

Щонайменше п'ятеро людей загинули під час зіткнення двох поїздів в Індії

Щонайменше п'ятеро людей загинули та близько 25 отримали поранення внаслідок зіткнення товарного та пасажирського поїздів у штаті Західна Бенгалія в Індії. Про це пише видання  The Hindu. Трагедія сталася біля станції Нью-Джалпайгурі 17 червня близько 08:45 за місцевим часом (6:15 за київським часом).
На місці зіткнення поїздів триває рятувальна операція. З'ясовуються обставини того, що сталося.

Міністр транспорту Ашвіні Вайшнау у своєму дописі на X сказав: «Жахлива аварія. Тривають рятувальні роботи. Залізниці, NDRF і SDRF працюють у тісній координації. Постраждалих доставляють до лікарні. На місце прибули високопосадовці».

Зазначимо, Індія має одну з найбільш розгалужених залізничних мереж у світі, і вона пережила кілька катастроф, найстрашніша з яких сталася в 1981 році, коли поїзд зійшов з рейок, перетинаючи міст у штаті Біхар, внаслідок чого загинуло близько 800 людей. У червні минулого року внаслідок зіткнення трьох поїздів у штаті Одіша загинуло близько 300 людей.

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Теги: потяг аварія Індія трагедія залізниця

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