У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги: є загиблі

Рятувальні роботи на місці катастрофи тривають, і кількість жертв може зрости

Інформації про причини катастрофи наразі немає

У чеському Пардубіце зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. На місці десятки постраждалих та загиблі. Про це пише Idnes.cz.

У середу пізно ввечері у Чехії пасажирський експрес RegioJet 1021 зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo. Потяги зіткнулися на новій зупинці Pardubice Centrum.

фото: Mf Dnes

У Пардубіце (Чехія) зіткнулися пасажирський і вантажний потяги.



На місці десятки постраждалих, повідомляється і про двох загиблих.



Джерело: The Česko. pic.twitter.com/zDLFmcXewi June 5, 2024

В експресі було близько 200 пасажирів. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і десятки поранених. Згодом прессекретарка рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей. Серед десятків постраждалих – діти.

Задіяні всі служби екстреної допомоги. Рятувальні роботи на місці катастрофи тривають, і кількість жертв може зрости.

Інформації про причини катастрофи наразі немає.

Нагадаємо, у столиці Аргентини Буенос-Айресі потяг з пасажирами зіткнувся з порожнім вагоном, який стояв на колії, і зійшов з рейок. Унаслідок аварії відомо про щонайменше 90 людей травмованих.

До слова, у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб».