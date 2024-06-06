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У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги: є загиблі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги: є загиблі
Рятувальні роботи на місці катастрофи тривають, і кількість жертв може зрости
фото: Mf Dnes

Інформації про причини катастрофи наразі немає

У чеському Пардубіце зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. На місці десятки постраждалих та загиблі. Про це пише Idnes.cz.

У середу пізно ввечері у Чехії пасажирський експрес RegioJet 1021 зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo. Потяги зіткнулися на новій зупинці Pardubice Centrum.

У Чехії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги: є загиблі фото 1
фото: Mf Dnes

В експресі було близько 200 пасажирів. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і десятки поранених. Згодом прессекретарка рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей. Серед десятків постраждалих – діти. 

Задіяні всі служби екстреної допомоги. Рятувальні роботи на місці катастрофи тривають, і кількість жертв може зрости.

Інформації про причини катастрофи наразі немає.

Нагадаємо, у столиці Аргентини Буенос-Айресі потяг з пасажирами зіткнувся з порожнім вагоном, який стояв на колії, і зійшов з рейок. Унаслідок аварії відомо про щонайменше 90 людей травмованих.

До слова, у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб».

Теги: аварія потяг Чехія

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