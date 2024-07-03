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«Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди: деталі
Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00
фото з відкритих джерел

Усі продажі стартуватимуть одночасно на сайті «Укрзалізниці» та у застосунку

«Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди задля стабілізації перевантаженого застосунку. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Повідомляється, що з 4 липня продажі стартуватимуть:

  • Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, глибина - 20 діб до дати відправлення;
  • Словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;
  • Молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.
Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00
Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00
фото: пресслужба «Укрзалізниці»

Усі продажі стартують одночасно на сайті «Укрзалізниці» та у застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

Також в «Укрзалізниці» попередили, що починають переведення продажу квитків на новий сайт, тож міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними.

«Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи - і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим», - кажуть в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця ініціювала оновлення до правил перевезення тварин. Про це повідомила пресслужба компанії. Після затвердження нової редакції правил буде усунено визначення «жорстка конструкція» з опису переносок. Зокрема, де перевезення підійде сучасний рюкзак для тварин, головне правило – із водонепроникним абсорбуючим дном.

До слова, український фінансист Рашкован Владислав розповів історію про те, як він забув годинника у поїзді на Польщу, однак працівники «Укрзалізниці» знайшли його та повернули. Своєю розповіддю він поділився у Facebook, а згодом під його дописом українці почали «флешмоб» історій про сервіс «Укрзалізниці» та європейських перевізників.

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Теги: Укрзалізниця перевезення Варшава

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