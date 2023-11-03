«Енергоатом» у жовтні сплатив Гарпоку 15,7 млрд грн компенсації за пільгові тарифи для населення

Гарпок отримав від «Енергоатому» майже 16 млрд грн у жовтні на фінансування пільгових тарифів для населення

«Енергоатом» сплатив за листопад вже 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО

Компанія «Енергоатом» у жовтні оплатила державному підприємству «Гарантований покупець» 15,7 млрд грн за спецобов’язками щодо фінансування доплат за пільгові тарифи на електроенергію для населення, повідомляють в компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжує виконувати покладені на нього спеціальні обов’язки зі сплати послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів. Усього в жовтні 2023 року Компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 15 млрд 714 млн гривень», – заявляють в Енергоатомі.

Водночас в компанії не повідомили щодо ходу процесу погашення заборгованості перед Гарпоком, яка сформувалась протягом 2023 року та яка створила проблему кругових боргів на ринку електроенергії України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому в компанії зазначили, що «Енергоатом» сплатив за листопад вже 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО.

Зокрема, станом на 1 листопада «Енергоатом» сплатив ДП «Гарантований покупець» 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО за листопад – 5,3 млрд грн.

«Енергоатом» і в подальшому повною мірою виконуватиме поточні зобов’язання 2023 року з послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів», – підкреслили в компанії.

Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості через відсутність джерел фінансування оплати цього боргу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

На думку експерта з енергетики Станіслава Ігнатьєва, через недоплати Енергоатому на ринку електроенергії формується спільна заборгованість між державними та приватними компаніями, що може негативно призвести до енергозабезпечення країни взимку.