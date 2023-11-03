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«Енергоатом» у жовтні сплатив Гарпоку 15,7 млрд грн компенсації за пільгові тарифи для населення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Енергоатом» у жовтні сплатив Гарпоку 15,7 млрд грн компенсації за пільгові тарифи для населення
Гарпок отримав від «Енергоатому» майже 16 млрд грн у жовтні на фінансування пільгових тарифів для населення
фото з відкритих джерел

«Енергоатом» сплатив за листопад вже 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО

Компанія «Енергоатом» у жовтні оплатила державному підприємству «Гарантований покупець» 15,7 млрд грн за спецобов’язками щодо фінансування доплат за пільгові тарифи на електроенергію для населення, повідомляють в компанії.

«ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжує виконувати покладені на нього спеціальні обов’язки зі сплати послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.  Усього в жовтні 2023 року Компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 15 млрд 714 млн гривень», – заявляють в Енергоатомі.

Водночас в компанії не повідомили щодо ходу процесу погашення заборгованості перед Гарпоком, яка сформувалась протягом 2023 року та яка створила проблему кругових боргів на ринку електроенергії України.

При цьому в компанії зазначили, що «Енергоатом» сплатив за листопад вже 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО.

Зокрема, станом на 1 листопада «Енергоатом» сплатив ДП «Гарантований покупець» 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО за листопад – 5,3 млрд грн.

«Енергоатом» і в подальшому повною мірою виконуватиме поточні зобов’язання 2023 року з послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів», – підкреслили в компанії.

Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості через відсутність джерел фінансування оплати цього боргу.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

На думку експерта з енергетики Станіслава Ігнатьєва, через недоплати Енергоатому на ринку електроенергії формується спільна заборгованість між державними та приватними компаніями, що може негативно призвести до енергозабезпечення країни взимку.

Теги: Енергоатом тарифи Кабмін

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