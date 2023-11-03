«Енергоатом» у жовтні сплатив Гарпоку 15,7 млрд грн компенсації за пільгові тарифи для населення
«Енергоатом» сплатив за листопад вже 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО
Компанія «Енергоатом» у жовтні оплатила державному підприємству «Гарантований покупець» 15,7 млрд грн за спецобов’язками щодо фінансування доплат за пільгові тарифи на електроенергію для населення, повідомляють в компанії.
«ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжує виконувати покладені на нього спеціальні обов’язки зі сплати послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів. Усього в жовтні 2023 року Компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 15 млрд 714 млн гривень», – заявляють в Енергоатомі.
Водночас в компанії не повідомили щодо ходу процесу погашення заборгованості перед Гарпоком, яка сформувалась протягом 2023 року та яка створила проблему кругових боргів на ринку електроенергії України.
При цьому в компанії зазначили, що «Енергоатом» сплатив за листопад вже 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО.
Зокрема, станом на 1 листопада «Енергоатом» сплатив ДП «Гарантований покупець» 40% авансових платежів прогнозованої вартості ПСО за листопад – 5,3 млрд грн.
«Енергоатом» і в подальшому повною мірою виконуватиме поточні зобов’язання 2023 року з послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів», – підкреслили в компанії.
Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості через відсутність джерел фінансування оплати цього боргу.
Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.
На думку експерта з енергетики Станіслава Ігнатьєва, через недоплати Енергоатому на ринку електроенергії формується спільна заборгованість між державними та приватними компаніями, що може негативно призвести до енергозабезпечення країни взимку.
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