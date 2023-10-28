Без оптимізації прайс-кепів до умов енергоринку ЄС взимку в Україні може бути дефіцит в енергосистемі, – «Центр Разумкова»

«Без імпорту ми не зможемо покрити цей дефіцит електроенергії у зимовий період», – наголосив експерт

Експерт пояснив, що зараз необхідно провести роботу зі спрощення імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу

В Україні необхідно оптимізувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) до рівня як в Європейському Союзі, щоб взимку покривати дефіцити в енергосистемі за допомогою імпорту.

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Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Він пояснив, що зараз необхідно провести роботу зі спрощення імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу. «Адже без імпорту ми не зможемо покрити цей дефіцит електроенергії у зимовий період», – наголосив експерт.

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Зокрема, в першу чергу потрібно, щоб Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оптимізувала прайс-кепи, щоб була комерційна вигода постачати електричну енергію з країн ЄС в Україну.

Омельченко наголосив, що завдяки цьому вийде обійтись без відключень світла, або вони будуть мінімальними.

«В інакшому випадку, плюс якщо прайс-кепи залишаться на цьому ж рівні, як зараз, тобто якщо НКРЕКП не оптимізує їх відповідно до умов ринку ЄС, то тоді ми будемо сидіти з серйозним дефіцитом і серйозними графіками відключень», – підсумував експерт.

Раніше голова державної «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що для збалансування роботи енергосистеми під час опалювального сезону необхідно усунути регуляторні обмеження на ціну електроенергії.