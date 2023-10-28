Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден

Тимчасовий морський коридор не діяв три дні, причини його блокування досі невідомі

За час дії коридору до України прибули вже 56 суден, загальним дедвейтом 2 074 683 тонн

Відразу 10 суден загальним дедвейтом 223 519 тонн зайшли до портів Великої Одеси, як тільки морський коридор поновив роботу після зупинки. Про це заявили в моніторинговій групі «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень».

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Таким чином, за час дії коридору до України прибули вже 56 суден, загальним дедвейтом 2 074 683 тонн.

Водночас, вийшли з портів та благополучно дісталися територіального моря Румунії 27 суден, загальним дедвейтом – 1 018 466 тонн.

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Нагадаємо, тимчасовий морський коридор не діяв три дні, причини його блокування досі невідомі. Тоді експортери та учасники ринку закликали владу втрутитися та поновити роботу коридору, адже кожен день простою кораблів коштує Україні півмільярда гривень втраченого прибутку.