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Федерація роботодавців закликала НКРЕКП скасувати цінові обмеження, щоб погасити борги на енергоринку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Федерація роботодавців закликала НКРЕКП скасувати цінові обмеження, щоб погасити борги на енергоринку
Раніше в «Укренерго» заявляли, що цінові обмеження на ринку електроенергії заважають збільшенню потужностей для імпорту з 1,2 до 2 ГВт
фото з відкритих джерел

У Федерації зазначають, що через діючі цінові обмеження на ринку електроенергії енергокомпанії вимушені працювати у збиток

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРПЕКУ) закликала Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) для вирішення проблеми боргів в енергетиці.

Про це йдеться в листі ФРПЕКУ. 

У Федерації зазначають, що через діючі цінові обмеження на ринку електроенергії енергокомпанії вимушені працювати у збиток. Це призводить до того, що на енергоринку майже немає вільних коштів, що негативно впливає на весь енергосектор, і, як наслідок, на економіку України. Наголошується, що у спробі вирішити проблему боргів НКРЕКП прийняла рішення збільшити прайс-кепи в окремі години доби. Це мало допомогти збалансувати фінансовий стан енергетичних компаній, проте борги продовжили зростати.

«Очевидно, що для вирішення проблеми боргів треба відмовитись від штучних обмежень та повністю лібералізувати ринок електроенергії. Тільки повна лібералізація українського енергоринку дозволить оздоровити стан енергосистеми, забезпечити стабільне електропостачання та енергетичну безпеку нашої держави», – наголосили у Федерації. У ФРПЕКУ додали, що після підвищення прайс-кепів Секретаріат Енергетичного Співтовариства привітав рішення Регулятора щодо їх підвищення та рекомендував розробити стратегію подальшої лібералізації енергоринку.

Тому Федерація закликала голову НКРЕКП Костянтина Ущаповського здійснити більш активні дії з лібералізації енергоринку та в подальшому повністю відмовитись від цінових обмежень.«Це довгоочікуване рішення, дозволить вирішити одну з найбільших проблем у сфері енергетики, а також надасть змогу вільно імпортувати електроенергію з Європи, в разі наявності дефіциту потужностей у вітчизняній енергосистемі», – підсумували у ФРПЕКУ.

Раніше в «Укренерго» заявляли, що цінові обмеження на ринку електроенергії заважають збільшенню потужностей для імпорту з 1,2 до 2 ГВт. 

Також державне підприємство «Оператор ринку» виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) на рівні як в країнах Європейського Союзу.  

Теги: НКРЕКП ринок Укренерго тарифи

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