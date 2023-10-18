Мінсоцполітики хоче змінити допомогу переселенцям: що пропонують замість виплат

Передбачається, що повноцінний перехід до системи соцпослуг займе близько пʼяти років

За словами міністерки, грошова допомога часто не розв’язує проблеми переселенців

В багатьох випадках грошова допомога не розв’язує проблему внутрішніх переселенців – зазвичай людям потрібні якісь послуги, які допоможуть вийти зі складних життєвих обставин. Відповідну заяву зробила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Forbes».

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Такими послугами вона назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО. Для мам з дитиною – дитячий садочок, а для людей в депресії – психосоціальна підтримка.

«Задача Мінсоцу не лише надати виплати, а й розвивати систему соціальних послуг, які допоможуть людині вийти зі складних життєвих обставин. Наприклад, допомогти адаптуватися до нових умов життя ветеранам, супроводжувати людей з інвалідністю у працевлаштуванні та на робочому місці, допомогти батькам підвищувати батьківські компетенції для підтримки сім’ї тощо», – підкреслила Жолнович.

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За її словами, станом на зараз у нашій державі не існує інституту послуг. Вона додала, що закон про соціальні послуги набув чинності у 2020-му, але формування цих інституцій і відпрацювання стандартів тільки розпочинається.

«Наразі відбувається дискусія з нардепами про необхідність перетворення соціальних установ у комунальні підприємства, а також можливість закупівлі таких послуг не лише у держави, а й приватних надавачів. Тут потрібні зміни до законодавства.

Сьогодні в нас за послуги відповідають Територіальні центри обслуговування, які наймають перукаря, чоботаря тощо, бо так написано. Як правило, вони не орієнтується на потреби громади, а працюють за прописаним стандартним переліком», – розповіла міністерка.

Мінсоцполітики вже почало розширювати спектр послуг – наприклад, додали фахівця з психосоціальної підтримки та координатора волонтерів, який може обʼєднувати у громадах ресурс і спрямовувати його на необхідні потреби. Жолнович торкнулася і догляду за ВПО, бо коли даються надбавки на догляд, а «фізично не надаються інструменти, то це нічого не вирішить». За її словами, повноцінний перехід до системи соціальних послуг займе близько пʼяти років.

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«На 2024-й на соціальні послуги заклали близько 1 млрд грн. Йдеться про закупівлю послуг психосоціальної підтримки та соціальної адаптації й відновлення. А також – послуги з догляду та проживання для ВПО й співфінансування підтриманого проживання по догляду за людьми, які потребують підтримки. Але за нашими оцінками, щоб впровадити соціальні послуги за аналогом, які є за кордоном, необхідно понад 200 млрд грн», – підкреслила міністерка.

Вона заявила, що це кошти не державного, а місцевого бюджету, і додала, що на місцях вони є, але немає культури їхнього конкретного спрямування. Ще одним викликом Жолнович назвала нестачу понад 7000 соціальних працівників по країні.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.