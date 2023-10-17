Верховна Рада підтримала скасування мораторію на податкові перевірки

Не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи та для підприємств на окупованих територіях

Податкові перевірки під час воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов

17 жовтня Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Метою законопроєкту є виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.

Доопрацьований законопроєкт містить більш ліберальні положення стосовно платників податків, оскільки залишає ряд випадків, коли податкові перевірки не проводитимуться.

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Документ передбачає, що з 1 листопада 2023 року діятиме мораторій на:

проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп – до 1 серпня 2024 року;

проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних винятків);

проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій (крім певних винятків).

Водночас до плану-графіка проведення документальних планових перевірок у період з 1 листопада 2023 року по 31 грудня 2024 року можуть вноситися:

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, у т.ч. постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику;

інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріїв.

Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення.

Нагадаємо, Державна податкова служба попередила онлайн-продавців про перевірки.

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Раніше повідомлялося, що 5 вересня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про скасування мораторію на податкові перевірки бізнесу. Перевірки мали відновити з 1 жовтня.