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Перша приватизація за час війни: об’єкт продано за ціною, втричі вище стартової

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Перша приватизація за час війни: об’єкт продано за ціною, втричі вище стартової
Eряд відновив приватизацію підприємств державної власності, яка була призупинена на період воєнного стану
фото з відкритих джерел

Державний бюджет отримає 70 млн грн

19 вересня відбувся перший з початку повномасштабної війни Росії проти України приватизаційний онлайн-аукціон. По це повідомляє Міністерство економіки України.

За результатами аукціону окреме майно Кобиловолоцького місця зберігання спирту державного підприємства «Укрспирт» (Тернопільська область) реалізоване новому власнику за ціною, що майже втричі перевищувала стартову.

Під час онлайн-аукціону за окреме майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту боролися шість учасників. Протягом торгів ціна зросла зі стартової 25,2 млн грн до 70,253 млн грн.

Після підписання договору купівлі-продажу переможець торгів отримає майно у вигляді нежитлових приміщень, транспорту, виробничого устаткування та під'їзної залізничної колії.

Нагадаємо, уряд відновив приватизацію підприємств державної власності, яка була призупинена на період воєнного стану та розблокована з ухваленням законопроекту №7451. У липні уряд затвердив перелік з 420 об’єктів після процедури тріажу – сортування на:

  • ті, що залишаться у державній власності,
  • які будуть спрямовані на приватизацію до ФДМУ,
  • які будуть ліквідовані. 

Наприкінці серпня уряд змінив Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу. Тепер він приведений у відповідність до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

В рамках «малої приватизації» у 2022 році держава планує знайти власників для щонайменше 150 підприємств. Отримані кошти будуть спрямовані перш за все на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти.

Теги: приватизація Мінекономіки війна Україна бюджет аукціон

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