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«Укренерго» повідомило, скільки киян залишились без світла через ракетний удар

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, скільки киян залишились без світла через ракетний удар
За даними пресслужби «Укренерго», застосування графіків відключень не планується
фото з відкритих джерел

За даними пресслужби, усі знеструмлення пов’язані з бойовими діями

Унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними пресслужби, усі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується.

«Укренерго» прозвітувало про наслідки атаки 2 січня
«Укренерго» прозвітувало про наслідки атаки 2 січня
фото: Telegram/«Укренерго»

«Відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами «Укренерго» та обленерго», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих.

До слова,  у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка. Кількість постраждали у столиці зросла до 27 осіб.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є постраждалі (оновлюється)
Теги: війна електроенергія Київ Київщина Укренерго

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