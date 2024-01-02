«Укренерго» повідомило, скільки киян залишились без світла через ракетний удар
За даними пресслужби, усі знеструмлення пов’язані з бойовими діями
Унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів. Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними пресслужби, усі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, застосування графіків відключень не планується.
«Відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами «Укренерго» та обленерго», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.
У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих.
До слова, у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка. Кількість постраждали у столиці зросла до 27 осіб.
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