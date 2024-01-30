Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США проводять операцію з відбиття масштабної хакерської атаки Китаю – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США проводять операцію з відбиття масштабної хакерської атаки Китаю – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена приділяє дедалі більше уваги кібератакам

Протягом останніх місяців уряд Сполучених Штатів розпочав операцію з боротьби з широкомасштабною китайською хакерською операцією, яка успішно зламала тисячі пристроїв, підключених до Інтернету. Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, міністерство юстиції та Федеральне бюро розслідувань звернулися до суду й отримали юридичний дозвіл на дистанційне відключення деяких аспектів китайської хакерської кампанії.

Адміністрація Байдена приділяє дедалі більше уваги кібератакам не лише через побоювання, що національні держави можуть спробувати зірвати вибори у США в листопаді, але й через те, що програми-вимагачі спровокували хаос у корпоративній Америці в 2023 році.

Розвідку особливо занепокоїла хакерська група Volt Typhoon, яка недавно виявила активність. Представники цієї групи стверджують, що вони входять в більш розгалужені зусилля, спрямовані на компрометацію критично важливої інфраструктури Заходу, включаючи військово-морські порти, інтернет-провайдерів і комунальні служби.

Дослідники в галузі кібербезпеки повідомили Reuters, що Volt Typhoon використовує безліч вразливих цифрових пристроїв по всьому світу, таких як роутери, модеми та навіть підключені до Інтернету камери спостереження, для того, щоб приховати подальші атаки на більш чутливі об'єкти. Цей ботнет, який складається з дистанційно керованих систем, викликає серйозне занепокоєння серед служб безпеки, оскільки він обмежує видимість кіберзахисників, які відстежують іноземні загрози в своїх комп'ютерних мережах.

«Китайці беруть під контроль камеру або модем, які географічно розташовані поруч з портом або провайдером інтернет-послуг, а потім використовують цей пункт призначення для спрямування своїх вторгнень на реальну ціль. Для ІТ-команди, яка працює на наступному етапі, це виглядає як звичайний користувач, що сидить поруч», – сказав колишній чиновник, знайомий з цим питанням.

За його словами, використання так званих бот-мереж як урядовими, так і кримінальними хакерами для відмивання своїх кібероперацій, не є чимось новим. Цей підхід часто використовується, коли зловмисник хоче швидко одночасно націлитися на численні жертви або прагне приховати своє походження.

Хоча про кампанію Volt Typhoon спочатку стало відомо у травні 2023 року, наприкінці минулого року хакери розширили сферу своєї діяльності та змінили деякі свої методи.

Широкомасштабний характер хакерських атак призвів до низки зустрічей між Білим домом і представниками приватної технологічної індустрії, зокрема кількома телекомунікаційними і хмарними компаніями, на яких уряд США попросив про допомогу у відстеженні цієї діяльності.

За словами експертів з національної безпеки, такі порушення можуть дозволити Китаю дистанційно вивести з ладу важливі об'єкти в Індо-Тихоокеанському регіоні, які в тій чи іншій формі підтримують або обслуговують військові операції США. Джерела повідомили, що американські чиновники стурбовані роботою хакерів над тим, щоб зашкодити готовності США на випадок китайського вторгнення на Тайвань.

Китай, який стверджує, що демократично керований Тайвань є його власною територією, в останні роки збільшив свою військову активність біля острова у відповідь на те, що Пекін називає «змовою» між Тайванем і США.

Reuters зазначає, що коли західні країни вперше попередили про Volt Typhoon у травні 2023 року, речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що звинувачення у хакерстві були «колективною дезінформаційною кампанією» з боку країн «П'яти очей». Таким чином він послався на групу країн, які обмінюються розвідданими, до якої входять США, Канада, Нова Зеландія, Австралія і Велика Британія.

Теги: кібератака хакер Китай вибори у США відключення Тайвань інтернет Міністерство юстиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маломуж переконаний: на президента Росії має тиснути не лише колективний Захід, а й країни, які зберігають умовний нейтралітет
Як отримати перевагу над ворогом: генерал розповів, які зміни потрібні для перемоги
4 сiчня, 08:57
2024 рік буде непростим. Головною політичною подією року стануть вибори у США: конкуренцію Трампу та Байдену може скласти Роберт Кеннеді-молодший
Рік, який визначить долю людства? Що кажуть візіонери та прогнозисти про 2024-й прогнози
6 сiчня, 08:45
Кулеба: «Ми будемо працювати з будь-яким наступним президентом, яким би не було його чи її ім'я»
Кулеба пояснив, чому Україну не хвилюють вибори президента США
17 сiчня, 19:10
Monobank заявив про потужну хакерську атаку
Monobank заявив про потужну хакерську атаку
20 сiчня, 00:45
Ніккі Гейлі – головний опонент Дональда Трампа на президентських виборах у США
Ніккі Гейлі відреагувала на зняття головного конкурента Трампа з виборів у США
22 сiчня, 05:54
Мін'юст запустив процес конфіскації активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва
Україна хоче конфіскувати активи Богуслаєва
22 сiчня, 16:34
Минулої ночі стався збій у системі теплопостачання «Львівтеплоенерго», внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти
У Львові житловий масив залишився без опалення через атаку хакерів
23 сiчня, 14:10
Червоне море є критично важливим маршрутом для китайського експорту в Європу
США звернулися по допомогу до Китаю через хуситів – FT
25 сiчня, 15:49
Українські хакери вдруге атакували провайдера адміністрації президента РФ
Українські хакери вдруге атакували провайдера адміністрації президента РФ
5 сiчня, 09:03

Соціум

У Нідерландах вибухнув житловий комплекс (відео)
У Нідерландах вибухнув житловий комплекс (відео)
У Росії була гучна ніч: українські дрони долетіли до Тули й Калуги
У Росії була гучна ніч: українські дрони долетіли до Тули й Калуги
США проводять операцію з відбиття масштабної хакерської атаки Китаю – ЗМІ
США проводять операцію з відбиття масштабної хакерської атаки Китаю – ЗМІ
Вибухи на Київщині, адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників: головне за ніч
Вибухи на Київщині, адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників: головне за ніч
Безпілотники другу ніч поспіль атакували російську Брянщину
Безпілотники другу ніч поспіль атакували російську Брянщину
Остін обговорив зі Столтенбергом збільшення виробництва зброї для потреб України
Остін обговорив зі Столтенбергом збільшення виробництва зброї для потреб України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
88K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
21K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
16K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
7867
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)
6400
Нардепи вирішили рятувати Кличка

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua