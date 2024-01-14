Пропагандисти поширили новий фейк про «енергетичну катастрофу» в Україні

Влада нагадала, що дефіцит електроенергії – незначний, і за півтора місяця зими українці не мали жодного дня з плановим відключенням світла

Ботоферми розповсюджують чергові панічні дописи у Facebook

Російські пропагандисти «розганяють» у соцмережах новий фейк про те, що цієї зими в Україні нібито буде енергетична катастрофа – «не буде ні тепла, ні світла». Центр протидії дезінформації спростував чергову брехню росіян.

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Ботоферми поширюють інформацію, ніби минулого року росіяни майже не бомбили енергетичні обʼєкти, а цього – будуть. Але на додачу до серйозних ударів українці ще нібито мають «серйозний дефіцит і відключення». Також пропагандисти стверджують, що гроші, які давали союзники для відновлення енергосистем, «розікрали головні енергетики». Такі панічні дописи ширяться у Facebook.

У Центрі протидії дезінформації запевнили, що наведені «факти» – неправдиві або перекручені.

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«По-перше, лише у вересні 2023 рокуРФ запустила по Україні 246 ракет, тому закиди про те, що «нас майже не бомбили» не відповідають дійсності. По-друге, дефіцит електроенергії – незначний, за півтора місяця зими ми не мали жодного дня з плановим відключенням світла. Тоді як у 2022-му планові відключення почалися ще у жовтні», – наголошується в повідомленні.

По-третє, як пояснили у відомстві, жодних доказів про розкрадання грошей «головними енергетиками» немає, тож це просто «маніпуляція болючою для українців темою».

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив: зараз в Україні достатньо електроенергії, щоб не застосовувати графіки відключень. Однак можуть статися позаштатні ситуації.

До слова, 10 січня «Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії, особливо в ранкові години.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що Росія не зможе спричинити колапс в енергосистемі України, навіть незважаючи на спроби обстрілів у холодну погоду.