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Столична влада повідомила про проблеми з громадським транспортом через обстріл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Столична влада повідомила про проблеми з громадським транспортом через обстріл
КМДА повідомила про затримки громадського електротранспорту
фото з відкритих джерел

У Києві тимчасово затримується рух електротранспорту через відсутність напруги контактної мережі

На низці маршрутів електротранспорту Києва тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі. Про це повідомляє КМДА.

Зокрема йдеться про

  • тролейбуси маршрутів № 4, 5, 7, 26, 6, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 34, 44, 47;
  • трамваї №№11к, 12к, 17, 19, 16к.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.

Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.

До слова,  у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.

Як зазначив Кличко, наразі відомо про 33 постраждалих, 32 з них госпіталізували медики. На місці працюють рятувальники та пожежники.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є постраждалі (оновлюється)
Теги: Київ обстріл КМДА громадський транспорт електроенергія

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