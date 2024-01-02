Столична влада повідомила про проблеми з громадським транспортом через обстріл
У Києві тимчасово затримується рух електротранспорту через відсутність напруги контактної мережі
На низці маршрутів електротранспорту Києва тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі. Про це повідомляє КМДА.
Зокрема йдеться про
- тролейбуси маршрутів № 4, 5, 7, 26, 6, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 34, 44, 47;
- трамваї №№11к, 12к, 17, 19, 16к.
Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.
У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням.
Зокрема, унаслідок масованої ракетної атаки росіян є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тис. споживачів.
До слова, у Солом'янському районі столиці рятувальники визволяють людей із розбитої росіянами багатоповерхівки. Наразі відомо що внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка.
Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Відео він опублікував у Telegram.
Як зазначив Кличко, наразі відомо про 33 постраждалих, 32 з них госпіталізували медики. На місці працюють рятувальники та пожежники.
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