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В Україні зміняться граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні зміняться граничні ціни на електроенергію для бізнесу
фото ілюстративне

З липня для бізнесу планують затвердити нові цінові обмеження, які будуть трохи вищими, ніж ті, що застосовуються зараз

В Україні планують змінити граничні ціни на електроенергію для бізнесу. З липня цього року «прайс-кепи» на електроенергію можуть підвищитись.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело.

Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) сьогодні ухвалила рішення скасувати чинні граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 липня.

Зокрема, з липня планують затвердити нові цінові обмеження, які будуть трохи вищими, ніж ті, що застосовуються зараз.

«Нинішні «прайс-кепи» припинять дію 30 червня, а з липня будуть введені нові. Вони будуть, ймовірно, трохи вищими, ніж ті, що діють зараз», – сказав співрозмовник видання.

На сьогодні мінімальна ціна для продажу електроенергії бізнесу обмежена 2000 грн/МВт-год, тим часом як максимальна досягає 4000 грн/МВт-год.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня. 

Зараз тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

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Теги: електроенергія бізнес тарифи

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